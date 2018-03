Un cortometraggio girato nelle strade di Buenon Aires per celebrare l'emancipazione femminile e l'amicizia. E la nuova linea della casa di moda svedese. Vi mostriamo il video!

Buenos Aires, Argentina. Una manifestazione che celebra l'emancipazione femminile e l'amicizia parte da un caffè locale, tra i passi e le movenze del tango, per poi riversarsi in strada. Siamo sul set della campagna per la Primavera Estate 2018 di H&M che svela una collezione divertente e femminile con forme voluminose e stampe floreali.

Una linea pensata per donne moderne, cosmopolite, proprio come le attrici americane Winona Ryder ed Elizabeth Olsen che sono i volti dello short movie in cui esaltano la propria personalità attraverso le linee fluide e i tagli marcati della nuova collezione.





A schierarsi al loro fianco in piazza una crew di donne forti tra cui le modelle Andreea Diaconu, Anna Ewers e Imaan Hammam che sono anche testimonial degli scatti realizzati in quelle stesse strade della capitale argentina.

Il tutto è rimarcato dai key piece del guardaroba primaverile che indossano: abiti morbidi, flare pants, jeans e bluse sofisticate impreziosite di ricami, tagli asimmetrici e vortici di volant. Tra i colori c'è prevalenza della palette black&white che si alterna a tocchi di rosso e azzurro.

Benvenuta, Primavera! E buona visione!