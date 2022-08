Colori decisi, volumi inediti, grafiche street: è pop la nuova collezione A/I firmata Herno Globe. E sempre, rigorosamente fedele al suo DNA sostenibile

Preservare l’ambiente senza rinunciare all’estetica e all’eleganza. La nuova collezione autunno-inverno 2022 firmata Herno Globe, in più, è pop e strizza l'occhio alla generazione Z.

Tenendo come prioritaria la sua mission, l'etichetta dall'animo sostenibile di Herno propone capi per lei e per lui in lane e nylon riciclati, riciclabili o biodegradabili. Nei colori colori decisi, con volumi insoliti e grafiche street.

Sono blazer doppiopetto e cappotti oversize, piumini con collo a cratere e bomber con cappuccio e maxi-tasche. E poi, maglie girocollo, gilet, parka con cappuccio e giacche camicia.

I tessuti con cui sono realizzati - Organic Boiled Wool, Recycled Letters Print, Recycled Post Consumer, Responsible Wool Knit, Recycled Nylon Satin, Fast5Degradable - sono tutti garantiti e certificati. Oltre che caldissimi, raffinati ed eleganti com'è nello stile Herno.

Eccone una selezione.

Blazer semplice e doppiopetto oversize, cappotto oversize manica 3/4 (nella foto sopra) con patch raffiguranti logo e scritte sono realizzati in Organic Boiled Wool, una lana biologica certificata GOTS, sviluppata dai principali standard setter per definire i requisiti riconosciuti a livello mondiale per i tessuti organici. La produzione biologica si basa su un sistema di agricoltura che mantiene e ripristina la fertilità del suolo senza l'uso di pesticidi tossici e persistenti o fertilizzanti sintetici.

In Recycled Letters Print, taffetà riciclato stampato con lettere GLOBE, è il piumino con collo a cratere (nella foto sopra). Il tessuto antigoccia è stato sottoposto a trattamento fluorofree. L’imbottitura è in piuma riciclata e anche gli accessori sono riciclati.

Piumino (nella foto sopra) e bomber oversize con cappuccio e maxi-tasche sono confezionati in Recycled Post Consumer, nylon riciclato da bottiglie in PET post-consumer. Vengono utilizzate solo bottiglie trasparenti PET non colorate, allo scopo di avere un miglior risultato sul filo. La tecnica del filato ritorto consente al filo di avere maggiore brillantezza. Imbottito in piuma riciclata. Presenta una fodera stampa graffiti pop, anch’essa realizzata in nylon riciclato.

La serie di gilet con cappuccio (nella foto sopra), il bomber e il piumino oversize con collo a cratere e spacchi sui fianchi Fast5Degradable sono in nylon creato dal filato di poliammide 6.6 Amni Soul Eco. In discarica si degrada in 5 anni rispetto ai 50 del comune nylon, decomponendosi in materia organica e biogas che contribuiscono a fornire nuove risorse per l'ambiente, oltre che a produrre energia dai rifiuti.

Il piumino con cappuccio (nella foto sopra), il maxi-piumino e un piumino con collo a cratere sono realizzati in Recycled Nylon Satin un nylon 20den 100% riciclato proveniente da scarti di produzione tessile e da tappeti dismessi. Imbottito in piuma riciclata. Gli accessori sono riciclati e chiuso da bottoni a pressione riciclabili.

Infine, la maglia girocollo (nella foto sopra), realizzata in Responsible Wool Knit ottenuta da materie prime responsabili che rispettano standard ambientali, sociali ed economici dell'intera filiera, grazie all'utilizzo di lana vergine RWS (Responsible Wool Standard). Quest'ultima viene processata in una filiera a KM0, nel cuore della Toscana, dove viene prima filata, poi tessuta, rifinita e testata. Il tessuto che ne risulta è ricco e confortevole.