La nuova collezione eyewear di GUESS trasforma l’iconico logo G in un simbolo di sicurezza, espressione di sé e libertà di essere autentiche.

Leni Klum FOREVER GUESS inaugura un nuovo capitolo per l’universo eyewear del brand, con una campagna che celebra le molteplici sfaccettature della femminilità contemporanea. La modella infatti è il volto di FOREVER GUESS, il nuovo progetto firmato GUESS che trasforma l’iconico logo G in un emblema di individualità e sicurezza.

Ispirata al glamour, al dramma e all’energia delle soap opera degli anni ’90, la campagna adotta un linguaggio cinematografico d’impatto per raccontare quattro diversi archetipi femminili. Attraverso una serie di narrazioni visive, la protagonista Leni Klum interpreta personalità differenti, mettendo in evidenza la versatilità e il potere trasformativo della collezione.

Leni Klum FOREVER GUESS: cinema, moda e immaginario pop

Ideata da Nicolai Marciano, Chief New Business Development Officer di GUESS, la campagna rafforza l’eredità del marchio nella creazione di immagini culturalmente rilevanti, mantenendo così uno sguardo rivolto alle nuove generazioni e alle loro identità in continua evoluzione.

Credits: Courtesy of Press Office

«FOREVER GUESS celebra l’individualità e la libertà di esprimere ogni lato di sé. Leni dà vita a questo concetto con straordinaria naturalezza, interpretando personaggi diversi pur rimanendo completamente autentica», ha dichiarato Nicolai Marciano. «In ogni storia, il logo G di FOREVER GUESS diventa un simbolo di sicurezza, carattere e dell’evoluzione di ciò che GUESS rappresenta oggi».

Le quattro donne di FOREVER GUESS

Nel corso della campagna infatti, Klum veste i panni di quattro personaggi distinti. The Gossip incarna il fascino magnetico e il glamour contemporaneo della moderna It Girl, con montature oversize impreziosite dal logo G.

The Ex-Girlfriend, che interpreta una femminilità spontanea e seducente, attraverso modelli ovali decorati con strass e aste gioiello che esaltano l’iconico dettaglio del brand.

Credits: Courtesy of Press Office

Con The Genius invece, la modella dà vita a un’estetica sofisticata e autorevole: silhouette squadrate, dettagli leopardati e branding metallico definiscono una nuova idea di power dressing.

Infine, The Legend rappresenta un’eleganza senza tempo. Le montature rétro, gli accenti animalier e il logo G si fondono in un look che unisce nostalgia e contemporaneità.

Credits: Courtesy of Press Office

Grazie a un approccio visivo di alta moda, FOREVER GUESS unisce storytelling e design iconico, in un progetto che diventa un invito a esprimere ogni sfaccettatura della propria identità, qualunque essa sia!