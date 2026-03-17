L’accessorio ideale per creare look femminili, audaci e senza compromessi? La nuova Camden Bag di GUESS interpretata nella nuova campagna da Chiara Ferragni, già volto della SS26 del brand.

Ispirata allo spirito vibrante e spensierato di Ibiza, progettata per una donna sicura di sè, capace di incarnare contemporaneamente forza e dolcezza: è la Camden Bag, la nuova it-bag di GUESS che coniuga alla perfezione sensualità, personalità e vibes boho.

Già protagonista dell’inverno, la Camden Bag torna per la nuova stagione con una silhouette morbida ma funzionale, mescolando suggestioni tribali, influenze bohémien e accenti Y2K.

A riflettere l’estetica liberatoria, audace e iper femminile della Camden Bag, Chiara Ferragni, volto della campagna SS26 del brand, che attraverso una serie di video ironici e giocosi interpreta i nuovi modelli dall’eleganza senza sforzo, pensati per distinguersi e durare.

Chiara Ferragni interpreta la Camden Bag SS26 di GUESS nella nuova campagna

Tra i modelli perfetti per affrontare i mille impegni che affollano l’agenda quotidiana, la Camden Bag in suede, insieme alle versioni con un mix di charms a foglia e tulipano e a quelle con lucchetto e tasca frontale con zip che aggiungono carattere a ogni look.

Non mancano versioni ancora più sofisticate, come la Camden Bag con la scritta GUESS in metallo o quella con motivi jacquard e intrecciati con le peonie. Mentre per le prime avventure estive, ci sono le proposte in rafia e paglia, reinterpretate in tonalità brillanti e texture ricche.

Quali mettere in wishlist? Ecco alcuni dei modelli della collezione SS26 che a partire da aprile saranno disponibili sull’e-shop del brand e in negozi selezionati.

Credits: courtesy of press office - Foto campagna Morelli Brothers