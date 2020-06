Il brand Furla ha aperto il suo account ufficiale sulla piattaforma TikTok. Per l’occasione ha coinvolto la web star Elisa Maino che lancerà una speciale coreografia

TikTok è il social network che ha conquistato i più giovani grazie alla diffusione di brevi video ricchi di originalità e ironia, motivo per cui la moda non può certo "dribblare" un canale del genere.

Tra i primi a intuire la portata e la contemporaneità di questa piattaforma c'è Furla che da oggi, 10 giugno, sbarca su TikTok con un account ufficiale.

Per l’occasione il brand ha coinvolto Elisa Maino, influencer seguitissima che è ormai diventata una vera e propria star del web.

Con un seguito di oltre cinque milioni di persone, Elisa lancerà una speciale coreografia su musica originale.

Il progetto, frutto di una collaborazione esclusiva con TikTok, ha l’obiettivo di far ballare i follower di tutto il mondo.

Credits: Furla

Con l’hashtag #furladance la community avrà l’opportunità di esprimere la propria fantasia e al contempo di vivere un’esperienza con il marchio e i suoi fan al ritmo del puro divertimento.

Il video sarà il pretesto per celebrare il restyling di Furla Metropolis, iconica borsa capace di rinnovarsi di stagione in stagione e che torna oggi in una versione ancora più accattivante.

Con forme arrotondate e accese tonalità monocrome, Furla Metropolis è la protagonista di una storia da condividere con il social più popolare del momento in un contesto dinamico e vivace, a passo di danza.

Furla Metropolis è la it bag nata per rappresentare una generazione giovane e smart, quella dei millennials. Desiderosi di conoscere il mondo con la consapevolezza di fare tesoro di tutte le esperienze.

I giovani che vivono anche virtualmente in "mondi paralleli" come Instagram, Facebook e ultimamente soprattutto TikTok trovano nella borsa di Furla l’interpretazione ideale della loro versatilità multitasking.

Nella nuova stagione Furla Metropolis si presenta con la chiusura in ABS ton sur ton, studiata per la classica mini crossbody ma anche per le versioni round disponibili a tracolla e top handle.

Una piccola borsa dalla grande, grandissima personalità.