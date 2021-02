Per il 110ecimo anniversario dalla sua nascita, FILA festeggia con una speciale Anniversary Collection che mette in luce la storia, lo spirito e il futuro del primo marchio globale di abbigliamento sportivo italiano

Nel 1911 FILA fu il primo marchio globale di abbigliamento sportivo a vedere la luce in Italia.

Oggi, 110 anni dopo, il marchio festeggia l’importante anniversario con una collaborazione speciale.

In partnership con la stylist britannica, creative director e fondatrice di The Perfect Magazine, Katie Grand, il brand ha reinterpretato una serie di capi classici ripresi dai suoi archivi di Biella.

Il risultato è la 110th Anniversary Collection, che sarà presentata con un video durante la Milano Fashion Week di febbraio.

Concentrandosi su numerosi temi tra cui tennis, montagna, sport acquatici, aerobica, basket, golf e sport motoristici, la Grand (nella foto sotto) ha esplorato l’intera storia di FILA. E dopo un’attenta analisi e selezione dei pezzi a maggior valore storico ed estetico, li ha rieditati e ridisegnati con uno spirito moderno.

“FILA è uno dei marchi di abbigliamento sportivo più longevi; il loro archivio è fenomenale per vastità”, ha detto Katie Grand. “Ci sono scarpe risalenti agli anni Ottanta e i libri più sorprendenti, accatastati su scaffali e scaffali, pieni di illustrazioni del designer Pierluigi Rolando: una messe di grandi ispirazioni. Ho iniziato con le sette categorie sportive per le quali FILA è nota - tennis, motocross, basket, golf, nuoto, montagna e aerobica - e ho inserito pezzi d’archivio nei vari temi. Poi abbiamo lavorato per rendere i fit più contemporanei. È una collezione speciale per celebrare il 110° compleanno di FILA”.

Oltre alla linea anniversario, FILA lancerà anche un nuovo sito web interattivo, che esaminerà l’influenza del marchio nello sport e nello stile, evidenziando il contesto storico dei momenti e delle creazioni più importanti.

I visitatori si imbarcheranno in un viaggio, con una timeline che ripercorre l’evoluzione del marchio e permetterà loro di rivivere eventi iconici e mode senza tempo attraverso una selezione curata di foto e riprese video.

Dalla nascita del logo F-Box alla 110th Anniversary Collection di Katie Grand, i fan di FILA in tutto il mondo potranno davvero vivere il marchio dai suoi archivi al suo futuro.

La storia di FILA

A Coggiola, un piccolo borgo sulle colline piemontesi, l'azienda familiare cominciò l'attività producendo inizialmente tessuti e, poco dopo, biancheria intima di alta gamma.

Fu Enrico Frachey, l’amministratore delegato, a trasformarla in un marchio globale. La sua creatività e intraprendenza hanno dato abbrivio ad un movimento inarrestabile.

L’evoluzione dell’abbigliamento sportivo del marchio inizia nel 1972. FILA è la prima a portare il colore sul campo da tennis con la collezione White Line, esteticamente sorprendente per il suo design funzionale e l’uso non convenzionale del colore.

Suscita scalpore tra atleti e fan, cui seguono innovazioni nell’abbigliamento destinato ad alpinismo, sci, sport acquatici, basket, golf e sport motoristici. Il marchio sposa da sempre un audace senso dello stile con l’irrinunciabile facilità di movimento, che è quanto ha reso FILA ideale per praticare sport e vivere la vita in totale libertà.

FILA ha costruito rapporti speciali con gli atleti di tutte queste discipline, ciascuno dei quali è stato un pioniere e rivoluzionario nel proprio sport e oltre.

Insieme a Bjӧrn Borg, FILA ha contribuito a cambiare il modo in cui il mondo guardava alla moda sul campo da tennis. Nel 1978, Reinhold Messner ha raggiunto la vetta del Monte Everest indossando capi da montagna FILA high-tech.

FILA ha disceso le piste con Ingemar Stenmark nella sua corsa per la Garmisch Cup 1976, ha sciato sulle piste italiane con Alberto Tomba e ha accompagnato Monica Seles e Grant Hill nelle loro vittorie di tennis e basket.

“Lo spirito di innovazione ha guidato FILA negli ultimi 110 anni”, ha detto Gene Yoon, Global Chairman di FILA. “Nel corso della nostra storia leggendaria, l’evoluzione di FILA è stata alimentata dalla creatività nel design, nelle prestazioni e nello stile. Il marchio si è sempre distinto per audacia, coraggio e autenticità. Il nostro ricco patrimonio include momenti indimenticabili, vittorie epiche e personaggi leggendari che hanno trasformato lo sport e la moda”.