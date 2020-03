Elena Mirò ha trovato in Progetto Quid, l’associazione che si impegna a ridare dignità e lavoro alle donne con un passato difficile, il perfetto alleato per la realizzazione di magliette speciali. In occasione della giornata internazionale della donna

Elena Mirò, da sempre brand molto attento alle iniziative sociali ed etiche, festeggia la Giornata Internazionale della Donna con una capsule “bella e buona”, letteralmente.

Si tratta di una limited edition di t-shirt confezionate da Progetto Quid, importante realtà che si impegna a ridare dignità e lavoro alle donne con un passato difficile.

Magliette che mescolano abilità sartoriale, cura dei dettagli, stampe eleganti e, non ultimo, un messaggio sociale molto nobile.

Credits: Elena Mirò

In occasione della Festa della Donna, Elena Mirò ha trovato proprio in Progetto Quid il perfetto alleato per la realizzazione del capo ideale per le donne dalle donne.

Uniti dall’obiettivo comune di valorizzare il mondo femminile, entrambi condividono importanti valori che li hanno portati a realizzare abiti inclusivi e sostenibili per tutte.

Una capsule unica, inclusiva e al contempo esclusiva, in cui la qualità tessile e la creatività del made in Italy danno forma a una linea di magliette che valorizzano le donne di ogni età e taglia.

“Questa capsule speciale sviluppata con Progetto Quid”, afferma Martino Boselli, brand Director di Elena Mirò, “ha un significato molto importante per noi. È un’ulteriore dimostrazione di come il concetto di inclusività possa trovare un riscontro molto concreto e un beneficio tangibile. Progetto Quid mette al centro le donne occupandosi di una vera sostenibilità sociale.”

Le quattro t-shirt confezionate da Progetto Quid per Elena Mirò in edizione limitata sono disponibili in esclusiva nei punti vendita del brand e sul sito ufficiale.