Motivi logati, stelle dal sapore western, stivali da cowboy: vi presentiamo la nuova capsule FENDI MANIA.





È partito tutto da un logo: quel "FENDI" reinterpretato dall'artista scozzese Hey Reilly con l'inconfondibile font FILA, presentato durante la sfilata Autunno Inverno 2017-18.

Da quel momento quel logo, che arriva direttamente dal mondo dello "street" e dello "sportswear", ha contagiato la maison italiana e ha dato vita a una capsule collection che si prepara a diventare un cult.







Vibrazioni street style ricche di riferimenti musicali e sportivi, motivi logati, stelle dal sapore western, citazioni alla Wonder Woman e stivali da cowboy sono i diktat per i capi femminili, mentre, per la parte maschile, spopolano t-shirt, parka, giacche, jeans e sneakers, accanto ad accessori genderless come zaini e clutch.





La capsule è stata presentata ufficialmente il 16 ottobre, attraverso una serie di eventi unici e simultanei che hanno coinvolto le più importanti città del mondo.

Dal Plaza66 di Shanghai al G6 di Tokyo, dal The Avenues in Kuwait a Paris St. Honoré, passando per New Bond Street a Londra a New York Madison Avenue, tutte le location sono state "contagiate" dalla nuova "wave" street.









Scoprite con noi il video della campagna che vede protagonista anche la super top Adwoa Aboah.





FENDI MANIA: il video della capsule