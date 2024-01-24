Falconeri rinnova la partnership con la Federazione Italiani Sport Invernali e festeggia con un evento esclusivo che si svolgerà a Cortina D'Ampezzo questo sabato



Talento e passione, un connubio che da sempre caratterizza Falconeri, il brand di Oniverse specializzato nella creazione di maglieria in cashmere di altissima qualità, che da anni supporta i campioni della FISI – Federazione Italiana Sport Invernali.

Giorgio Rocca, Photo Courtesy Press Office

Una sponsorizzazione trasversale, di tutte le discipline invernali, riconfermata anche per la nuova stagione sportiva, che il brand sceglie di celebrare in occasione della Coppa del Mondo di Sci a Cortina D’Ampezzo del 25-28 Gennaio 2024.

Mattia Casse, Photo Courtesy Press Office

Presso lo store Falconeri in Corso Italia 93, infatti, nella giornata di sabato 27 gennaio 2024, dalle 17:00 alle 19:00, sarà possibile incontrare le atlete italiane protagoniste degli sport invernali che accoglieranno appassionati, visitatori e semplici curiosi all’interno del negozio, allestito per l’occasione con un tappeto rosso per accoglierli al meglio.

Martina Peterlini, Photo Courtesy Press Office

L’evento, in occasione delle convocazioni per Cortina, diventa così omaggio e celebrazione dello sport e delle eccellenze italiane, di cui Falconeri è da sempre portavoce.