Svelata la nuova capsule collection che unisce l’estetica femminile di EMME e l’immaginario beachwear di Mimì à la Mer in un guardaroba versatile tra città, mare e lifestyle contemporaneo

EMME à la Mer è la nuova capsule collection Spring Summer 2026 che nasce dall’incontro tra suggestioni mediterranee e l’energia vibrante delle vacanze italiane. Il progetto segna la collaborazione tra EMME e Mimì à la Mer, dando vita a un’estetica solare e contemporanea pensata per accompagnare ogni momento della stagione più calda.

Credits: Courtesy of Press Office

La collezione costruisce un guardaroba estivo leggero e funzionale, caratterizzato da capi versatili e facili da indossare. Stiamo parlando di abiti, gonne, top e pantaloni che si alternano a t-shirt con stampe e lettering ispirati all’estate italiana. La proposta accessori invece, include parei, borse a secchiello, infradito e cappelli coordinati per un total look completo e coerente.

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EMME à la Mer : le stampe e la palette vivace

Il cuore creativo della capsule è rappresentato dalle stampe esclusive e dalla palette cromatica vivace. I protagonisti infatti sono motivi floreali dal gusto vintage, affiancati da pattern marini e grafiche evocative che richiamano immediatamente l’immaginario delle vacanze sul Mediterraneo. I colori invece si muovono tra blu profondi, verdi lime, rosa cipria e tonalità naturali, perfetti per la freschezza e il carattere dell'estate.

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Il progetto prende vita anche attraverso un’esperienza immersiva sul territorio: sotto il sole della Liguria infatti, la capsule sarà protagonista di un pop-up esclusivo presso Tigu Beach a Sestri Levante, dal 26 giugno al 30 luglio. Lo spazio si trasforma in un salotto mediterraneo affacciato sul mare, dove moda e lifestyle si incontrano in modo davvero naturale.

Settimana prossima è previsto inoltre un pranzo esclusivo che vedrà la partecipazione di ospiti come Giulia Salemi e Sara Costantini, in un momento celebrativo tra mare, convivialità e stile estivo.

La capsule EMME à la Mer SS 2026 si configura quindi come un invito a vivere la moda in chiave esperienziale, tra estetica, territorio e cultura del tempo libero, reinterpretando il concetto stesso di “vacanza” in chiave contemporanea.