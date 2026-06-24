Note agrodolci e speziate: ecco come stupire gli ospiti con il pollo "red glaze" (che non ti aspetti)
Basta seguire le indicazioni di un grande chef e il risultato è (quasi) assicurato. Ma per avere la garanzia di una buona riuscita del piatto servono, soprattutto, le migliori materie prime. Per entrambe le cose abbiamo una soluzione pratica infallibile. La prima, la ricetta: quella del Busto Il Campese Amadori Red Glaze è firmata dallo chef stellato Marco Masin, membro della Federazione Italiana Cuochi. Un vero campione ai fornelli!
Quanto alla seconda, per rendere questo piatto insuperabile basta scegliere un pollo di alta qualità, allevato all’aperto, con più spazio per muoversi e in condizioni d'eccellenza così che possa sviluppare una muscolatura più tonica, con carni sode e saporite.
Le carni bianche, infatti, non sono tutte uguali: a fare la differenza sono soprattutto il tipo di allevamento e l’alimentazione degli animali. Tra le realtà italiane che hanno investito in questa direzione c’è Amadori con la filiera Il Campese, nata 25 anni fa promuovendo il modello di allevamento avicolo all'aperto. Cento per cento italiano, allevato fra la Puglia e il Molise, terre ideali per il clima temperato, il Campese è un pollo con una dieta vegetale, bilanciata e senza OGM e allevato senza uso di antibiotici.
Ecco perché per la sua ricetta speciale lo chef Masin, classe 1985, ha scelto proprio il "busto" della linea d'eccellenza Il Campese di Amadori. Oltre al pollo, il cuore pulsante della ricetta Red Glaze è la tecnica di glassatura, che dona alla pelle del pollo un colore rosso lucido e un sapore agrodolce, speziato e leggermente piccante. È (forse) più complicato a dirsi che a farsi: con le indicazioni precise dello chef il successo è assicurato. Con tanta gioia per chi avrà la fortuna di assaggiarlo!
La ricetta del Busto Il Campese Amadori Red Glaze di Marco Masin
PER IL POLLO
1 busto Il Campese Amadori
10g sale fino
5g pepe nero
20g olio di semi
PER LA GLASSA COREANA
80g Gochujang
5g Gochugaru
60g miele o sciroppo d'acero
30g salsa di soia
15g aceto di riso
15g aglio
10g zenzero fresco grattugiato
15g olio di sesamo tostato
PER LA FINITURA
Semi di sesamo bianchi e neri
Cipollotto
Peperoncino
Foglie di coriandolo
Procedimento
Condire generosamente il busto Il Campese Amadori con sale e pepe e spennellarlo con l'olio di semi. Cuocere in forno ventilato a 200°C per circa 40 minuti, finché la pelle non risulterà dorata e la carne quasi cotta.
Nel frattempo unire gochujang, gochugaru, miele, salsa di soia, aceto, aglio e zenzero in un pentolino. Portare a ebollizione a fuoco basso e cuoci per 2-3 minuti, mescolando spesso, finché la salsa non diventerà densa e lucida. Spegnere e aggiungere l'olio di sesamo.
Fuori dal forno spennellare il pollo con la glassa ancora calda. Rimetterlo in forno per altri 10-15 minuti, finché la glassa diventerà appiccicosa e leggermente caramellata ai bordi. Sfornare il pollo e decorare con semi di sesamo misti, fette di cipollotto e peperoncino e coriandolo.
PER LE PATATE
250g patate novelle piccole
250g broccolo romano
20g olio di semi di mais
1 spicchio d’aglio
30g salsa di soia
25g miele
Far bollire le patate intere in acqua salata per 10 minuti e i broccoli per 5. Scaldare l'olio di semi in padella con l'aglio schiacciato e far rosolare le verdure fino a doratura. Aggiungere la soia e il miele, far saltare a fuoco vivo fino a quando la salsa non sarà diventata una glassa densa che avvolge le verdure.
© Riproduzione riservata