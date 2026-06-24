Una ricetta ad effetto, che combina note agrodolci e speziate a un'estetica che non passa certo inosservata. Perfetta per un pranzo o una cena d’estate in terrazza con gli amici, la famiglia o in coppia

Basta seguire le indicazioni di un grande chef e il risultato è (quasi) assicurato. Ma per avere la garanzia di una buona riuscita del piatto servono, soprattutto, le migliori materie prime. Per entrambe le cose abbiamo una soluzione pratica infallibile. La prima, la ricetta: quella del Busto Il Campese Amadori Red Glaze è firmata dallo chef stellato Marco Masin, membro della Federazione Italiana Cuochi. Un vero campione ai fornelli!

Quanto alla seconda, per rendere questo piatto insuperabile basta scegliere un pollo di alta qualità, allevato all’aperto, con più spazio per muoversi e in condizioni d'eccellenza così che possa sviluppare una muscolatura più tonica, con carni sode e saporite.

Le carni bianche, infatti, non sono tutte uguali: a fare la differenza sono soprattutto il tipo di allevamento e l’alimentazione degli animali. Tra le realtà italiane che hanno investito in questa direzione c’è Amadori con la filiera Il Campese, nata 25 anni fa promuovendo il modello di allevamento avicolo all'aperto. Cento per cento italiano, allevato fra la Puglia e il Molise, terre ideali per il clima temperato, il Campese è un pollo con una dieta vegetale, bilanciata e senza OGM e allevato senza uso di antibiotici.

Ecco perché per la sua ricetta speciale lo chef Masin, classe 1985, ha scelto proprio il "busto" della linea d'eccellenza Il Campese di Amadori. Oltre al pollo, il cuore pulsante della ricetta Red Glaze è la tecnica di glassatura, che dona alla pelle del pollo un colore rosso lucido e un sapore agrodolce, speziato e leggermente piccante. È (forse) più complicato a dirsi che a farsi: con le indicazioni precise dello chef il successo è assicurato. Con tanta gioia per chi avrà la fortuna di assaggiarlo!

La ricetta del Busto Il Campese Amadori Red Glaze di Marco Masin

PER IL POLLO

1 busto Il Campese Amadori

10g sale fino

5g pepe nero

20g olio di semi

PER LA GLASSA COREANA

80g Gochujang

5g Gochugaru

60g miele o sciroppo d'acero

30g salsa di soia

15g aceto di riso

15g aglio

10g zenzero fresco grattugiato

15g olio di sesamo tostato

PER LA FINITURA

Semi di sesamo bianchi e neri

Cipollotto

Peperoncino

Foglie di coriandolo

Procedimento

Condire generosamente il busto Il Campese Amadori con sale e pepe e spennellarlo con l'olio di semi. Cuocere in forno ventilato a 200°C per circa 40 minuti, finché la pelle non risulterà dorata e la carne quasi cotta.

Nel frattempo unire gochujang, gochugaru, miele, salsa di soia, aceto, aglio e zenzero in un pentolino. Portare a ebollizione a fuoco basso e cuoci per 2-3 minuti, mescolando spesso, finché la salsa non diventerà densa e lucida. Spegnere e aggiungere l'olio di sesamo.

Fuori dal forno spennellare il pollo con la glassa ancora calda. Rimetterlo in forno per altri 10-15 minuti, finché la glassa diventerà appiccicosa e leggermente caramellata ai bordi. Sfornare il pollo e decorare con semi di sesamo misti, fette di cipollotto e peperoncino e coriandolo.

PER LE PATATE

250g patate novelle piccole

250g broccolo romano

20g olio di semi di mais

1 spicchio d’aglio

30g salsa di soia

25g miele

Far bollire le patate intere in acqua salata per 10 minuti e i broccoli per 5. Scaldare l'olio di semi in padella con l'aglio schiacciato e far rosolare le verdure fino a doratura. Aggiungere la soia e il miele, far saltare a fuoco vivo fino a quando la salsa non sarà diventata una glassa densa che avvolge le verdure.