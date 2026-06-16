Tra musica e moda, lo stadio milanese diventa il palcoscenico di un evento senza precedenti: la collezione d’esordio del nuovo direttore creativo ridefinisce la sensualità contemporanea

Dondup EROTICA segna il debutto creativo Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, come direttore artistico del brand. La collezione è stata presentata con una sfilata-evento allo Stadio San Siro, durante il concerto sold-out dell'artista di ieri, 15 giugno davanti a oltre 60.000 spettatori; il tempio milanese della musica si è trasformato per la prima volta nella scenografia di una vera e propria sfilata.

Credits: Johnny Dalla Libera

Un momento che ha visto salire in passerella, anzi, sul palco, le super modelle Frida Aasen, Cindy Mello e Ikram Abdi protagoniste di un fashion show che ha unito performance, immagine e racconto.

Dondup Erotica : il nuovo codice della sensualità contemporanea

EROTICA è un manifesto creativo il cui nome racchiude la visione di Lauro: riportare la sensualità al centro della moda contemporanea, liberandola dalla provocazione per restituirle una dimensione di eleganza consapevole.

Credits: Johnny Dalla Libera

«L’istinto diventa consapevolezza. La consapevolezza diventa erotismo»: è questo il principio che guida una femminilità magnetica e autorevole, che non ricerca approvazione ma afferma la propria presenza attraverso attitudine, portamento e una seduzione misurata. Un fascino che affonda le radici nella migliore tradizione sartoriale italiana, dove il corpo viene valorizzato senza mai essere esibito.

Erotica: quando la passerella conquista lo stadio

La collezione FW26/27 si compone di 50 pezzi tra abbigliamento e accessori e costruisce un nuovo vocabolario estetico per Dondup. Il rigore del tailoring dialoga con una sensualità decisa: gessati, smoking femminili, blazer scolpiti sul punto vita e trench sartoriali si alternano a trasparenze, superfici luminose e dettagli preziosi.

Elemento distintivo della collezione è il gessato, declinato nelle tonalità del bianco, del grigio e nei raffinati toni su tono, simbolo di una nuova idea di eleganza. Accanto ai chemisier dalle proporzioni scenografiche e agli abiti che seguono il movimento del corpo, trova spazio il pantalone Lexi, iconico modello del brand dalla linea flared a vita media, pensato per slanciare la silhouette.

Credits: Johnny Dalla Libera

La palette essenziale del bianco e nero enfatizza una femminilità forte e sofisticata, mentre materiali ricercati come velluti profondi, maglierie lurex tridimensionali, shantung di seta e chiffon impalpabili amplificano la dimensione sensoriale della collezione.

Credits: Johnny Dalla Libera

A completare la proposta, una selezione di accessori esclusivi - dalle hobo bag alle clutch, fino alle cinture - impreziositi da dettagli in metallo satinato che diventano la firma visiva dell’universo EROTICA.

«Volevo creare qualcosa che restasse. Non come volto, ma come autore. EROTICA è il modo in cui vedo la donna: forte, elegante, consapevole del proprio corpo. La sensualità non è un accessorio: è un’attitudine. E la moda deve saperla raccontare», spiega Lauro.

Con l’ingresso di De Marinis alla guida creativa, Dondup inaugura una nuova fase della propria storia: un percorso che punta a rafforzare l’identità del brand, preservandone il DNA e ridefinendone il posizionamento attraverso una visione più matura, decisa e contemporanea.