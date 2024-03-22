DoDo festeggia il suo trentesimo compleanno con una festa esclusiva a base di musica e celeb

I suoi charms ci hanno accompagnato nei momenti importanti, diventando un simbolo tangibile dei nostri ricordi più preziosi. Parliamo di DoDo, of course, che compie 30 anni e festeggia questo anniversario speciale con una serata di musica e spettacoli.

L'occasione perfetta per condividere con tanti ospiti la storia di un marchio che, fin dal suo esordio, ha saputo rivoluzionare il mondo della gioielleria.

«Fin dal 1994, DoDo è un simbolo di gioielleria rivoluzionaria. Un’intuizione, diventata una realtà che negli anni ha saputo crescere rapidamente, mantenendo intatta la sua anima innovatrice» spiega Sabina Belli, AD del gruppo Pomellato e DoDo. «Rappresenta un prezioso patrimonio di simboli portatori di ricordi, simboli che hanno vestito i momenti importanti della vita, un diario dei ricordi prezioso. Negli anni DoDo non ha solo interpretato, ma direi anticipato lo spirito del tempo: è stato un precursore nelle tematiche d’inclusività e sostenibilità a cui è sempre fedele».

L'esibizione esclusiva di Paola & Chiara

Courtesy of Press Office

Questo heritage prezioso non poteva che essere celebrato in una location importante per Milano: lo storico Teatro Alcione, nato nel 1928 come il “Supercinema” di Piazza della Vetra e recentemente riaperto.

In quest’atmosfera accesa da brillanti sfumature tangerine, Boris Barboni, CMO di DoDo e Pomellato, ha accolto ospiti, stampa e amici del brand.

Come l’attore Giacomo Giorgio, il TikToker Mattia Stanga, la content creator Alessia Lanza, l’attrice Jenny De Nucci, l’influencer Marta Losito e molti altri ancora.

L'attore Giacomo Giorgio e Boris Barboni, CMO di DoDo e Pomellato

Courtesy of Press Office

Il TikToker Mattia Stanga tra gli ospiti della serata

Courtesy of Press Office

Fra sorrisi, cocktail e divertenti torte di compleanno mignon, i festeggiamenti hanno coinvolto gli invitati con allestimenti di maxi birthday cake e cambi di luce scenografici.

E naturalmente tre dei ciondoli più amati di sempre: dodo il capostipite, il quadrifoglio e la stella.

Dopo il concerto di Paola & Chiara che si sono esibite sul palco accompagnate da quattro ballerini in uno spettacolo ideato dal Direttore artistico Luca Tommasini, la serata è proseguita con a ritmo del DJ set di Fatima Koanda insieme a tanti altri Friends of DoDo.

Courtesy of Press Office