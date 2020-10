Desigual collabora con il marchio spagnolo di riciclo Ecoalf per dare una seconda chance a capi già esistenti e anche ai rifiuti plastici, da cui recupera nylon riciclato

Desigual è nato nel 1984 con la creazione di una giacca in denim realizzata con jeans vintage e nel 2020 rende omaggio alle proprio origini, collaborando con l’azienda Ecoalf per mixare capi già esistenti.

Desigual ed Ecoalf sono due marchi da sempre impegnati nell’upcycling e dalla loro partnership è nata una limited edition di capispalla e capi invernali realizzati con materie prime riciclate.

Quest’anno hanno compiuto un ulteriore step, mixando capi già realizzati. Hanno cambiato il colore delle maniche e inserito cappucci in upcycled denim per dare vita a un’esclusiva collezione online di 500 capisalla. Belli e buoni, letteralmente.

Credits: Desigual

La collaborazione con il marchio spagnolo di riciclo Ecoalf è finalizzata a dare una seconda opportunità a tutto, perfino ai rifiuti. Cappotti e giacche sono realizzati, infatti, con rifiuti plastici e pensati per l’uso per molti inverni a venire. In un mix e remix perfetto di creatività e sostenibilità.

Il 7 novembre Desigual si impegnerà inoltre a raccogliere la plastica sulla spiaggia di Barcellona insieme al collettivo Pachamama Market per pulire l’emblematico litorale della città. Rispettando tutte le misure di sicurezza e sanitarie decretate dal governo ma prendendosi cura dell’angolo della città in cui si trova la sede centrale del brand.

L’obiettivo è quello di raccogliere 1,5 tonnellate di rifiuti dall’oceano e dalla spiaggia.

Fino al 9 novembre presso La Rinascente di Torino e dal 3 al 16 novembre a La Rinascente di Milano ci sarà un pop-up store dedicato alla collaborazione tra Desigual ed Ecoalf. Protagonisti tre cappotti corti in bianco, rosso e nero, i cappotti lunghi e tutti gli accessori.

Il cappotto lungo padded con cappuccio estraibile, in poliestere riciclato e in edizione limitata, si adatta allo stile di vita urban grazie alla sua qualità e al comfort. È realizzato con fibre riciclate e sostenibili.

C’è anche la giacca corta, imbottita e sostenibile, realizzata con materiali riciclati e con due cappucci staccabili e intercambiabili. Uno realizzato con jeans usati e l’altro duvet, coordinato con il resto del cappotto.

Due must della collezione sono poi: il primo cappello double-face 2 in 1 ideato da Ecoalf in esclusiva per Desigual, realizzato con una percentuale di materiali riciclati, e lo zaino nero in nylon riciclato proveniente da bottiglie di plastica.

E sempre nate dal circolo virtuoso del riciclo, ci sono anche le sneakers, create a partire dal poliestere di cinque bottiglie monouso.