Tradizione e artigianalità per una bag che unisce la lavorazione della paglia cubana e quella della selleria toscana di Tod's

Si chiama Habanera ed è la nuova borsa per l'estate di cui vi innamorerete. Nasce dalla collaborazione tra Cuba Lab, il Laboratorio di Pelletteria di San Patrignano e il supporto dell’ufficio Stile di Tod’s, per unire Cuba e Toscana in un progetto unico.

Cuba Lab è stata fondata nel settembre 2019 ed è un’associazione che ha l'obiettivo di promuovere e sostenere un laboratorio di formazione a la Habana, grazie ad attività varie di crowdfunding e a collaborazioni con aziende e istituti.

La bag Habanera ha due manici in pelle e può essere portata anche crossbody, perché presenta una tracolla che si aggancia con due moschettoni. La sua produzione è eco friendly e realizzata con pelli di vitello recuperate dall'alta pelletteria e, all’interno è foderata da un rivestimento di lino naturale.

La fettuccia di paglia tinta con colori naturali su una forma di legno è cucita con il resto della borsa: si tratta di una tradizionale lavorazione che veniva usata Cuba fino agli anni ‘50 per realizzare cappelli e cesti.

Il fondo della borsa è realizzato in pelle e ha stampato un punzone a caldo che ricorda le etichette dei sigari cubani. La trovate a 195 euro in sei varianti di colori sul sito cubalab.it