Anche se la stagione delle feste sembra lontana (spoiler: non lo è!) un paio di collant "luminosi" saranno il must have assoluto dei vostri "festive look".



Natale e la "Holiday Season" ci sembrano ancora lontani ma le occasioni speciali in realtà non aspettano! E allora, per sfoggiare un look sofisticato da cosa partire? A volte basta un semplice dettaglio per rendere unico un outfit molto basic, come un paio di collant! Ma non un paio di semplici calze velate! Serve qualcosa che sorprenda e illumini il tutto con una spruzzata di luce!

Come nel caso dei collant "rainy" di Calzedonia!





Brillante, audace e decisamente glamour! Questo collant in tulle è caratterizzato da un raffinato motivo a righe impreziosito da glitter luminosi, perfetto per aggiungere un tocco sparkling al look. L'effetto? Scenografico e sofisticato, ideale per party, serate speciali e outfit di carattere.

Non a caso è uno dei modelli preferiti di Hailey Bieber, imprenditrice e talent e, di recente, digital ambassador di Calzedonia|





Il collant "rainy" glitter di Calzedonia è l'arma segreta per i prossimi look delle feste. Ma perché aspettare? Sfoggiatelo sin da ora, con un look total black, composto da midi skirt nera e blazer chic, ad esempio! Pronte a brillare?

