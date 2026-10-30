Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!

L’autunno entra nel vivo, le temperature scendono ma quelle della moda restano altissime! Tra nuove muse, collaborazioni sorprendenti, idee innovative e giovani talenti, anche questa settimana c’è tanto da raccontare!

#FashionPills





Fashion Pills: lunedì e Kylie diventa la power muse di Stella McCartney





(Credits: courtesy of Press Office)

Kylie è davvero unstoppable. Icona globale e perfetta interprete dello spirito del suo tempo, è la protagonista di Wild Horses, la nuova campagna video di Stella McCartney per l’inverno 2026. Diretto da Gia Coppola, il film racconta la forza, l’istinto e la libertà del cavallo, presenza ricorrente nell’immaginario della stilista britannica. Un parallelismo che sembra cucito addosso alla personalità di Kylie: ironica, indipendente, istintiva e profondamente contemporanea.

#WildHorses





Fashion Pills: martedì e DeMellier inaugura il suo primo flagship store





(Credits: courtesy of Press Office)

Tra i brand di borse e pelletteria più amati degli ultimi anni, DeMellier ha saputo reinterpretare il concetto di eleganza attraverso linee pulite, design essenziale e quell’estetica quiet luxury che ha conquistato il mondo della moda. Ora il marchio londinese inaugura il suo primo flagship store nella prestigiosa Sloane Square, nel cuore di Chelsea. Trecento metri quadrati concepiti come una residenza privata, tra arredi vintage, materiali naturali e dettagli artigianali. Per l’occasione debutta anche The Sloane, una nuova borsa dalle linee architettoniche, pensata per trasformarsi in clutch.

#LondonCalling





Fashion Pills: mercoledì e Surkana sfila e innova alla 080 Barcellona Fashion





(Credits: courtesy of Press Office)

Dal Messico a Barcellona, sulle tracce di un’antica tradizione tessile. Surkana presenta Huipil, la collezione primavera-estate 2027 ispirata all’omonimo capo messicano, tramandato di generazione in generazione. In passerella, abiti fluidi, colori accesi, ricami, frange e intrecci. Le tonalità della terra si alternano ai verdi minerali e ai blu profondi, mentre perline e lavorazioni a mano danno carattere ai capi. Interessante anche la scelta dei materiali: il 90% della collezione è realizzato con fibre naturali e certificate. Un guardaroba vivace, dal gusto un po’ bohémien, che porta a Barcellona un pezzo di Messico. Grazia.it è già in love!

#BarcelonaFashion





Fashion Pills: giovedì e H&M scommette sui talenti di domani





(Credits: courtesy of Press Office)

La moda del futuro parte dai giovani talenti! H&M svela gli otto finalisti del Design Award 2026, il premio dedicato alle nuove promesse del fashion system. Tra loro anche Evelina Kryvopust, studentessa del Polimoda di Firenze. A scegliere il vincitore una giuria d’eccezione, da Paloma Elsesser a IB Kamara. In palio 150.000 euro, un anno di mentoring e la possibilità di vedere la propria collezione negli store H&M di tutto il mondo. Un bel trampolino di lancio per chi sogna di lasciare il segno nella moda!

#H&MDesignAward





Fashion Pills: venerdi e Happy Socks X Peanuts





(Credits: courtesy of Press Office)

Un pizzico di nostalgia, tanto colore e l’irresistibile Snoopy! Happy Socks incontra Peanuts per una capsule collection che porta il mondo dei fumetti direttamente nei nostri calzini. Tra righe, fantasie pop e personaggi iconici, da Charlie Brown a Woodstock, la collaborazione celebra l’universo creato da Charles M. Schulz nel 1950. Perché, diciamocelo, anche un semplice paio di calzini può mettere di buonumore. E tornare un po’ bambini non passa mai di moda!

#HappySocksXPeanuts





Fashion Pills: sabato e il debutto in India per Avant Toi

(Credits: courtesy of Press Office)

Il Made in Italy vola in India! Avant Toi, il brand italiano che ha fatto del cashmere una vera forma d’arte, ha sfilato alla New Delhi Fashion Week con la collezione SS27 “Tracce di Memoria”. In passerella 30 look tra sete leggere, ricami in rafia, stampe floreali e pennellate di colore. Un viaggio tra le antiche vie del sale, con un tocco provenzale e una palette che sa già d’estate. Perché anche la maglieria può essere sorprendentemente leggera!

#TracceDiMemoria





Fashion Pills: domenica e una nuova espressione di home decor by Vlisco Dialogues





(Credits: courtesy of Press Office)

Vi presentiamo Vlisco Dialogues, che debutta nel mondo dell’home decor con una prima collezione di cuscini e plaid in lana e cashmere. Stampe coloratissime, tessuti preziosi e quel tocco di estro che ci piace tanto! La combo perfetta per un autunno da trascorrere davanti al camino, tra chiacchiere e relax. Perché un po’ di colore e fantasia mettono sempre di buonumore, soprattutto nei salotti delle vere fashion girls!

#VliscoDialogues