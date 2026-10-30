Se siete a corto di idee e non sapete bene con quali ballerine abbinare i vostri pantaloni preferiti, lasciatevi ispirare da questi 5 look scovati su Instagram.

A breve lasceranno inevitabilmente spazio a stivali e stivaletti, destinati a diventare i protagonisti assoluti dei nostri look, ma perché lasciare già in panchina le ballerine: anche in questo periodo dell’anno hanno un grandissimo potenziale che sarebbe un peccato non sfruttare.

Fino ad oggi vi siete limitate a indossarle con abiti e gonne di ogni lunghezza? Beh, d’ora in poi, potete benissimo sfoggiarle con i pantaloni per continuare a portarle h24 e scaldare un po’ di più gli outfit quotidiani.

Specialmente quando non piove, infatti, non esiste combo migliore per coniugare comodità e stile dall’alba al tramonto.

E se vi state chiedendo con quali pantaloni indossare le ballerine quest’autunno, sappiate che vi basterà prendere il telefono e scrollare il vostro feed di Instagram per trovare al volo almeno un paio di abbinamenti perfetti per questa stagione.

Pronte a scoprire alcuni dei nostri preferiti?

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Con quali pantaloni indossare le ballerine: 5 idee da Instagram

01. Ballerine nere + leggings

Se le solite ballerine nere vi hanno stancato, provatele con un paio di leggings, una t-shirt bianca, un piumino trapuntato dal fit oversize e la vostra it-bag del cuore: il risultato sarà un outfit caldo, stiloso e comodissimo.

02. Ballerine con le borchie + pantaloni a sigaretta

Avete una passione per i look total black? Per valorizzare un semplicissimo outfit composto da t-shirt nera, pantaloni a sigaretta dello stesso colore e trench beige, basta solo puntare sui giusti accessori. E un paio di ballerine con le borchie (e un foulard a pois al collo) sono tutto quello che vi serve per esaltare al massimo questo mix così basic.

03. Ballerine a punta tonda + pantaloni vichy

Per un look in sintonia con i colori autunnali, invece, scegliete un paio di ballerine a punta tonda dalle nuance calde e avvolgenti. Abbinate a dei pantaloni a quadretti corti alla caviglia, a un pullover dai toni neutri e a una giacca in suede danno vita alla perfetta uniforme autunnale.

04. Ballerine Mary Jane + jeans

Ma le ballerine possono essere inserite anche in un’altra combo iconica della stagione, quella composta da blazer e jeans. I pezzi chiave da avere a disposizione per creare un outfit perfetto da mattina a sera? Un blazer a stampa check, una camicia bianca, dei jeans dal fondo svasato e delle ballerine Mary Jane rosse.

05. Ballerine con lo scollo a mandorla + pantaloni wide leg

Se poi avete in mente di sfruttare queste calzature anche nei prossimi mesi e non sapete con quali pantaloni abbinare le ballerine in pieno inverno, andate sul sicuro con dei pantaloni bianchi a gamba larga e delle ballerine in suede con lo scollo a mandorla. Per scaldare il look vi serviranno solo un pullover in lana dai toni neutri e un lungo cappotto marrone.

Foto in apertura: GettyImage