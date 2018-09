È così versatile e 'flessibile' da sembrare una borsa diversa a seconda di come la si porti. E racchiude in sè tutta la grinta e l'audacia della maison.

Una palette cromatica vibrante, giocata a contrasto, e una firma decisamente riconoscibile. La nuova borsa di Chanel, disegnata da Karl Lagerfeld per l'autunno inverno 2018 - è matelassé, audace e creativa, e si chiama 31: sicuramente un omaggio al civico del famosissimo indirizzo di Rue Cambon a Paris, ma soprattutto il rimando è alla celebre espressione francese 'se mettre sur son trente et un (31)' che tradotto sta per 'mettersi in ghingheri'.





E quale modo migliore se non con una borsa dai mille volti. Sì, perchè la nuova icona della maison dalla doppia C, è allo stesso tempo pratica ma sofisticata, urbana ma elegante, mini ma maxi. E cambia forma a ogni 'capriccio': è una tote bag impugnandone il manico, è una shoulder bag se portata in spalla con la tracolla da usare all'occorrenza, e si piega in due trasformandosi in una pochette morbidissima con patta da stringere tra le mani, da 'abbracciare' o da portare sotto il braccio.





Molto variegata poi la tavolozza di colori che accosta tra loro tinte molto accattivanti: oltre alla versione monocolor in nero, infatti, il rosso si sposa con il rosa, il cipria con il bubble, il cobalto con il fucsia. E per chi volesse onorare l'autunno, via libera alla versione in tessuto stampato con foliage.

Autumn is here!