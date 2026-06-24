Casa Collanine Colorate amplia il suo primo flagship store di via Mameli 44. Nel cuore del quartiere Tricolore, lo showroom si ingrandisce e si rifà il look con 3 nuove vetrine. Pronti a farvi conquistare da una nuova ondata di colore?

Nel cuore del quartiere Tricolore a Milano, il flagship store e showroom di Casa Collanine Colorate cambia volto. Inaugurato nel maggio 2024 in via Mameli 44, lo spazio si espande oggi per un totale di tre vetrine su strada e una superficie complessiva che supera i 120 metri quadri.

Nato nell’estate 2020 dall'idea di Lorenzo Franchini e Giacomo Giovagnoli, il brand italiano artigianale si è fatto conoscere per i suoi gioielli realizzati a mano in Italia con pietre dure, perle naturali e perline in vetro, pensati proprio per portare un po' di colore e di spensieratezza nella vita di tutti i giorni.

Ora, quella stessa filosofia pop e solare si riflette nel progetto di ampliamento del negozio, curato a quattro mani con l’architetto Mario Abruzzese dello studio Kick Office, già noto in città per aver firmato i progetti del ristorante Bür di Eugenio Boer e del cocktail bar San.

L’idea alla base del nuovo corso è quella di superare il classico concetto di boutique, offrendo un'area di vendita più grande ma anche un angolo caffetteria e una zona lounge. Lo spazio è stato infatti pensato come un hub versatile, pronto a ospitare workshop, eventi speciali e collaborazioni con altri brand, stimolando così nuove sinergie.

Anche le scelte d'arredo riflettono questo spirito di ricerca e condivisione. Continua la partnership con Tylko, che ha realizzato mobili su misura dal forte impatto cromatico coerentemente con l'identità del marchio, mentre l’angolo caffè è impreziosito dall'iconica macchina Prima di Victoria Arduino, un vero e proprio pezzo di design made in Italy.

A completare l'atmosfera ci pensa l'arte tessile di Anna Monti, storica azienda di Meda attiva dal 1921 nel mondo dei ricami d'eccellenza per la moda e il design, che per l'occasione ha realizzato un’opera ricamata site-specific: un disegno astratto, armonioso ed etereo che si integra alla perfezione nel nuovo volto dello store.

Courtesy of Press Office