Nell'headquarter di Verona va in scena uno spettacolo dedicato al legwear più cool dell'autunno.



Il quartier generale di Verona trasformato in un Grand Hotel lussuoso, la passerella che diventa un'elegante hall, i lobby boys e le modelle con sgargianti abiti a fiocco e le gambe "inguainate" in collant velati super sensuali: così ha avuto inizio il Leg Show di Calzedonia, la seconda sfilata del marchio italiano dedicato al modo del legwear.

L'occasione era speciale: celebrare il compleanno del collant a 60 anni dalla sua invenzione. Non un semplice accessorio ma un capo che, nella sua storia, è divenuto vero protagonista del guardaroba femminile.







Il trend dell'autunno? In un parola: Logomania! I collant diventano tele su cui cappeggiano lettere e scritte, come le cifre CLZ o le scritte flock all over che avvolgono le gambe.

Per le fan di un look "strong" e audace, non mancano le texture metallizzate e lucenti. Collant e leggings diventano sfavillanti armi di seduzione che rubano la scena agli abiti e accendono i look più minimal.



In primo piano per la stagione, le fantasie, declinate su motivi di stampo Brit - come il pied-de-coq, i macrorombi Argyle e i gessati alla Oxfrod Street.







E per l'inverno non potevano certo mancare all'appello le versioni in morbido cashmere, accanto a coste glitter sui toni dei rossi, per un effetto cocoon caldo e confortevole.

Non una semplice sfilata ma un vero e proprio show, con performance e balletti coinvolgenti sulle note di Prince, Miley Cyrus e i Coldplay.





In front row un parterre d’eccezione, mix di celeb come la super modella ungherese Barbara Palvin, già volto di Calzedonia Mare, Cristina Parodi, la cantante Malika Ayane, Tina Kunakey, Melissa Satta e l'influencer Paola Turani.



Main guest Chiara Ferragni, da diverse stagioni digital ambassador del marchio.