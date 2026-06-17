Per presentare la sua visione dell’Estate 2026, Brunello Cucinelli sceglie la Sicilia e trasforma Modica in un palcoscenico diffuso tra moda, architettura e cultura mediterranea. Un evento che celebra il ritorno a un’idea di lusso più lenta, autentica e profondamente legata al territorio.

In un momento in cui il lusso sembra sempre più legato alla velocità, alla visibilità e alle grandi capitali internazionali, Brunello Cucinelli sceglie una direzione opposta: il tempo lento del Mediterraneo. Per presentare la sua visione dell’Estate 2026, il brand approda a Modica, trasformando la città barocca siciliana in un palcoscenico diffuso dedicato a un’idea di eleganza che torna a essere contemplativa, radicata, profondamente umana.

La città diventa scenografia naturale e al tempo stesso protagonista di un racconto che intreccia moda, architettura e cultura mediterranea. La scalinata del Duomo di San Giorgio, illuminata dalla luce calda del tramonto, si trasforma in una passerella diffusa dove l’evento si svolge come un’esperienza continua, tra sfilata, cena e incontro.

Il ritmo della serata è scandito da gesti lenti e quasi rituali: il rintocco delle campane, l’arrivo degli ospiti, la luce che cambia progressivamente sulla pietra della città. A fare gli onori di casa è stata Carolina Cucinelli, che ha accolto una platea internazionale arrivata in Sicilia per assistere a una delle interpretazioni più immersive dell’universo del brand.

Tra gli ospiti Bianca Balti, Hailey Atwell e Liu Tao, insieme a volti internazionali del cinema e della cultura. Una presenza che racconta la vocazione globale dell’evento, ma anche la sua dimensione intima, quasi domestica, costruita attorno al concetto di ospitalità diffusa che ha coinvolto l’intera città. A chiudere la serata, la performance dal vivo di Malika Ayane, che ha trasformato il finale in un momento sospeso, più vicino a un incontro che a un’esibizione.

Al centro di Mediterranea c’è un’idea precisa: il Mediterraneo come nuovo immaginario del lusso contemporaneo. Non più solo geografia, ma linguaggio culturale fatto di luce, memoria e tempo condiviso. Un’estetica che rifiuta l’eccesso e si concentra invece sulla qualità dell’esperienza, sulla relazione con il paesaggio e sul valore del “fare con lentezza”.

In questo contesto, Modica diventa una scelta naturale. Le sue architetture barocche, la materia viva della pietra, i vuoti e i pieni della città costruiscono una cornice che dialoga con la visione del brand, trasformando la sfilata in un’esperienza immersiva più che in un evento tradizionale.

A dare una chiave di lettura più intima del progetto è Carolina Cucinelli, che sottolinea come l’intera collezione nasca da un processo di osservazione del luogo: «Per questa collezione abbiamo cercato di estrapolare l’essenza di Modica: la sua architettura straordinaria, le palette cromatiche, le fantasie che richiamano il mare, il Barocco e le conchiglie. Guardando questa città viene naturale pensare all’artigianalità e al senso di comunità, valori che sentiamo molto vicini alla nostra azienda».

Il cuore visivo e simbolico della collezione è la conchiglia, elemento archetipico del Mediterraneo che diventa filo conduttore dell’intera narrazione. La sua forma viene tradotta in un linguaggio estetico che attraversa abiti, texture e dettagli, evocando il dialogo tra mare e terra, natura e cultura.

La palette cromatica si muove in una gamma chiara e polverosa: tonalità che richiamano la pietra siciliana, il bianco caldo, le sfumature sabbia e le iridescenze madreperlacee della conchiglia. Un universo visivo che restituisce la luce morbida dell’isola e la sua materia naturale.

Nella proposta femminile, il tema si concretizza in creazioni della linea Opera realizzate interamente a mano, dove ogni elemento decorativo viene costruito con estrema precisione artigianale. I ricami all’uncinetto si intrecciano a paillettes di diverse forme e dimensioni, creando superfici tridimensionali che richiamano le increspature del mare e la lucentezza interna delle conchiglie. Per alcuni capi sono necessarie fino a decine di ore di lavorazione, in un processo che rende ogni pezzo unico.

La proposta maschile interpreta invece un’eleganza rilassata e contemporanea, costruita su lino e fibre naturali. La texture del tessuto diventa protagonista: irregolare, leggera, quasi ariosa. Le silhouette si semplificano, i volumi si ammorbidiscono, e la sartorialità si alleggerisce in completi destrutturati, giacche sfoderate e pantaloni con coulisse che reinterpretano il formale in chiave estiva.

Più che una sfilata, quella di Modica diventa così una dichiarazione di intenti. Un invito a ripensare il lusso come esperienza lenta, sensoriale e profondamente connessa ai luoghi. E a immaginare il Mediterraneo non come sfondo, ma come vero linguaggio del contemporaneo.