Il brand di intimo sostenibile e artigianale italiano presenta LIKE BUTTER, la prima collezione di body che diventeranno senza dubbio i vostri nuovi basic items preferiti

Morbida come il burro che si scioglie, tanto da dimenticarsi di averla indosso: è con queste poche parole che vi presentiamo LIKE BUTTER, la nuova (e prima) collezione di body di LATTE The Label, il brand di lingerie sostenibile e artigianale di Sonia Benassi e Giorgia Ferraris di cui abbiamo già parlato qui.

Dopo la capsule estiva di costumi da bagno MILKSHAKE e i calzini a costine classic LIFE SOCKS, il marchio torna con due modelli di body realizzati in fibra di bamboo (certificata OEKO-TEX e FSC, traspirante e delicata, che previene arrossamenti e irritazioni ed è naturalmente antibatterica) che, proprio come i completi della collezione di intimo prodotti con lo stesso materiale, si modellano sulle forme del corpo abbracciandole e sostenendole naturalmente senza costringerle.

Inoltre, sempre in linea con i valori di sostenibilità e artigianato del brand, l’intera filiera produttiva è affidata a piccole eccellenze di artigianato locale tra Biella e Carpi per minimizzare l’emissione di CO2 anche nei trasporti.

Entrambi disponibili nel colore nero, i due body - DEEP SCOOP bodysuit e HIGH NECK bodysuit -sono senza coppe e ferretti e sono dotati di un giro gamba piatto e senza elastici, che si posiziona alto sui fianchi lasciandoli liberi e di un taglio a perizoma che li rende invisibili sotto i vestiti. Ma non solo: con le sue tre posizioni di chiusura assicura una vestibilità confortevole e regolabile, per un fit personalizzato.

Infine, i body - perfetti da indossare a vista, oppure sotto un blazer o una camicia e da abbinare a qualsiasi outfit ci venga in mente - sono disponibili dalla XS alla XL, un range di taglie pensato per esaltare ogni tipo di fisicità, supportando una body inclusivity che da sempre è uno dei pilastri fondamentali di LATTE The Label.

Siete pronte a farli diventare il capo must have delle vostre mise invernali? Noi sì!

Courtesy of Press Office, Photo Courtesy Carlotta Coppo