Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!



Dallo spirito carioca alle capsule collection, passando per gli orologi più stilosi che rivoluzionano il modo di pagare, il blazer da non dimenticare in valigia, l’eyewear che celebra l’italianità, l’elogio dell’artigianato e la it bag di stagione: ecco le Fashion Pills della settimana.

#FashionPills





Fashion Pills: lunedì e quell'incredibile voglia di un guardaroba firmato FARM Rio

(Credits: courtesy of the Press Office)

Da Saint-Tropez a Ibiza, passando per Marbella, Mykonos e fino alla nostra Capri, in Piazzetta, FARM Rio porta il suo universo colorato nei luoghi simbolo dell’estate mediterranea. Un tour che celebra lo spirito carioca attraverso abiti, accessori e stampe tropicali ispirate a foglie, frutti e natura. Collezioni vivaci, realizzate con un’attenzione crescente alla sostenibilità, che raccontano leggerezza, gioia di vivere e quell’energia solare che rende ogni look una piccola vacanza. #DressingAsCariocasSince97





Fashion Pills: martedì e Swatch X Locarno Film Festival





(Credits courtesy of Press Office)

Dal Locarno Film Festival, tra gli appuntamenti più iconici del cinema internazionale, arriva LOCARNO79 PAY by Swatch. Ispirato all’inconfondibile motivo leopardato del festival, unisce un design deciso alla tecnologia dei pagamenti contactless. Ma non è solo un orologio: LOCARNO79 PAY è un accessorio che fonde stile, creatività e futuro, diventando il simbolo di un festival dove cinema e innovazione parlano la stessa lingua.

#JoyOfLivingMadeInSwitzerland





Fashion Pills: mercoledì e Marella e l’Hero Blazer interpretato da Irina Shayk





(Credits courtesy of press office)

Quanto ci piace Marella, che ogni stagione ci regala capsule intelligenti, eleganti e perfette da mettere in valigia: capi che si piegano con facilità, non si stropicciano e sono sempre pronti da indossare. Per l’Autunno/Inverno 2026 possiamo già metterci comode: protagonista è l’Hero Blazer, interpretato da Irina Shayk. Un blazer monopetto dall’eleganza senza tempo, arricchito da un’iconica sciarpa removibile, pensato per accompagnarci con stile in ogni occasione.

#MarellaTiVoglio





Fashion Pills: giovedì e tutto l'amore per l'arte e l'Italia racchiuso in una eyewear capsule by Lozza





(Credits courtesy of press office)

Lozza firma Galleria Italia, la nuova capsule Made in Italy che celebra l’occhiale come oggetto di design e di cultura. Ispirata al dialogo tra arte, architettura e progettazione italiana, la collezione racconta la visione attraverso tre concetti chiave: luce, forma e tempo. Nove modelli dal carattere essenziale e contemporaneo che rendono omaggio a un’eleganza destinata a durare.

#OriginaleDal1878





Fashion Pills: venerdì e le candidature per il Loewe Foundation Craft Prize sono aperte!





(Credits courtesy of press office)

Care girls, aprite bene le orecchie perché questa è una news da non lasciarsi sfuggire: bisogna sempre seminare per poi raccogliere. La LOEWE FOUNDATION apre le candidature per la decima edizione del Craft Prize, il prestigioso riconoscimento dedicato all’artigianato contemporaneo. Fino al 15 ottobre 2026, artigiani di tutto il mondo potranno candidare le proprie opere e concorrere a uno dei premi più autorevoli del settore.

#LOEWEFoundationCraftPrize





Fashion Pills: sabato e la Lola Casademunt 1981 delle meraviglie!

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La LOLA CASADEMUNT 1981 è una di quelle borse destinate a durare nel tempo. Per questa stagione torna con nuove texture e tonalità, senza perdere i dettagli che l’hanno resa riconoscibile fin dal debutto. Un ritorno che coincide anche con un importante traguardo per il brand spagnolo, premiato come Best Business Project agli Spanish Fashion Academy Awards. Heritage, stile e qualità: un mix che continua a convincerci.

#LolaCasademunt1981





Fashion Pills: domenica e la Shenzhen-Milan Lifestyle Week

(credits courtesy of press office)

Dal 17 al 19 luglio Shenzhen e Milano si incontrano per la terza edizione della Shenzhen-Milan Lifestyle Week, il ponte creativo che unisce Italia e Cina attraverso moda, cultura e innovazione. Il tema di quest’anno, Digital Fashion Eastern Expression, racconta una moda che torna a dialogare con la vita quotidiana, tra sfilate, tecnologia e nuove esperienze. Tra i protagonisti anche HUI Milano, insieme a brand italiani che portano il Made in Italy nel mercato cinese. Un appuntamento che guarda al futuro senza dimenticare il valore dello scambio culturale.

#FashionWithoutBorders