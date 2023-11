L'attesissimo Black Friday sta arrivando! Quindi, care amanti dello shopping, lasciatevi sedurre dalle offerte moda più allettanti

Siate sincere, quanto amate lo shopping? Moltissimo, già lo sappiamo: è così anche per noi. E lo amiamo ancor di più quando possiamo approfittare di offerte vantaggiose, proprio come quelle che ci riserverà il Black Friday: l'occasione perfetta per rinnovare il guardaroba senza pesare troppo sul budget mensile ma anche per iniziare a pensare con un po' di anticipo ai regali di Natale.

Il "venerdì nero" quest'anno avrà inizio il 24 novembre. Sì, esatto avete letto bene, avrà inizio venerdì ma vi avvisiamo già che durerà più di un giorno. Anzi, su alcuni e-commerce le offerte sono già iniziate e dureranno ancora per diversi giorni. Perciò sarebbe forse più opportuna definirla "Black Week"!

Come già accennato, sconti e promozioni saranno anche online, quindi se avete timore di affrontare la folla don't worry! Mettetevi comode, armatevi di una coperta e di una buona cioccolata calda e prendetevi il tempo per selezionare i capi e gli accessori che volete acquistare.

Brand come Bershka, Stradivarius, Asos e Zalando, per esempio, hanno creato sul sito una categoria apposita con tutti i pezzi scontati da accaparrarsi al volo prima che vadano sold-out! Pronte per qualche spoiler?

Black Friday: le iniziative dei Fashion Brand che vi piaceranno tanto.

Amazon annuncia l’inizio della Settimana del Black Friday con centinaia di prodotti in offerta fino al 40%, disponibili a partire dalla mezzanotte di venerdì 17 novembre, fino alle 23:59 di lunedì 27 novembre su amazon.it/blackfriday. I clienti potranno scoprire offerte imperdibili in tutte le categorie, tra cui elettronica, giocattoli, articoli per la casa, i must-have fashion della stagione, le ultime proposte beauty e i dispositivi Amazon. Nuove offerte saranno disponibili ogni giorno in orari selezionati e, per non lasciarsi sfuggire nemmeno un’occasione, i clienti potranno tenere monitorate le pagine dedicate amazon.it/blackfriday e amazon.it/cybermonday. Nella categoria "Amazon Fashion", i clienti potranno risparmiare fino al 30% sui marchi fashion più popolari come Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Swarovski e Samsonite.

H&M come ogni anno e non solo per questa occasione, riserva sul sito online la sezione dedicata a tutti i pezzi scontati. Anche se qualche sconticino è già possibile trovarlo online, il 24 novembre ci saranno ulteriori offerte per l'abbigliamento Donna, Uomo e Bambino. Inoltre se siete un H&M member, sarete ancora più avvantaggiate, perché avrete prezzi ancor più speciali e sconti esclusivi!

Mango non ha ancora reso noti i dettagli del suo speciale venerdì nero ma, all'interno del loro sito online, troverete il "Pre-Black Friday". Con un solo click troverete in serbo per voi articoli selezionati al 50%, fino al 19 novembre, con consegna e resi gratuiti su tutti gli ordini.

Zalando Privé vi permetterà di risparmiare fino al 75% non solo su moda, ma anche su lifestyle e home décor. Sul loro sito Privé by Zalando, troverete il calendario di offerte giornaliere che avranno luogo dal 17 al 27 novembre.

Ciesse Piumini dedica la nuova collezione FW23 a un consumatore urbano, dinamico, moderno e attento alla funzionalità dei capi che acquista. Per il Black Friday il brand anticipa il venerdì nero ed applica sulla nuova collezione lo sconto del 20%, dal 20 al 23 novembre, che passa al 30% dal 24 al 27. Una collezione evergreen composta da prodotti funzionali e trasversali perfetti per i diversi momenti della giornata.

A.Bocca per il Black Friday, applicherà il 20% su tutte le calzature presenti sul sito.

Amotea dal 24 al 26 novembre, applicherà il 20% su tutta la collezione Nomad FW23. I prezzi della collezione Nomad FW23 saranno pieni sul sito ma con il coupon fornito tramite NL, Instagram Stories, copy post di Instagram, nel momento del check out vi verrà applicato il 20% di sconto!

Solo per il 27 novembre, troverete ul 30% di sconto sulla collezione Nomad FW23.

Lil Milan dal 17 al 20 novembre, con il codice sconto ONCEYEAR, garantisce il 20% su tutti i prodotti che superano i 99€. Il 16 novembre lo stesso sconto è riservato alle VIC: very important clients.

Nuna Lie dal 20 novembre al 3 dicembre, applicherà delle scontistiche fino al 50% in tutti gli store e sul sito online!

Saelf dalle 8:00 del 16 novembre fino alle 23:00 del 28 novembre, sul loro sito online, sarà possibile applicare il 30% di sconto su capi selezionati, oltre al 15% con il codice sconto da applicare on top. Il codice sconto si potrà ricevere solo tramite newsletter o lanci dei creators partner.

Con Studio Sarta dal 16 novembre al 26 novembre, avrete dal 15% dal 20% di sconto su tutti i prodotti del loro sito online.

Nell'attesa di nuove offerte speciali, ecco una lista di capi cool da tenere in considerazione!

Black Friday 2023: i fashion must da cui farsi tentare Benetton



Credits: it.benetton.com

Marella



Credits: marella.com

Toni Pons



Credits: zalando.it

Daniel Wellington



Credits: eu.danielwellington.com

Max Mara



Credits: maxmara.com

JW PEI



Credits: jwpei.com

Cider



Credits: shopcider.com

Vivienne Westwood



Credits: viviennewestwood.com

Adidas



Credits: adidas.it

Cuoieria Fiorentina



Credits: cuoieriafiorentina.it

Mango



Credits: shop.mango.com

Sisley



Credits: it.sisley.com

Twinset milano



Credits: twinset.com

PDPAOLA



Credits: pdpaola.com

Zara



Credits: zara.com

H&M



Credits: hm.com

Stefanel



Credits: stefanel.com

Pandora



Credits: it.pandora.net

A cura di Elisa Pietrosanti