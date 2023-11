Giocare d'anticipo? Sempre. Ecco una lista di regali di Natale a tema moda, perfetti per le donne più speciali della nostra vita

Le tanto attese festività natalizie sono quasi alle porte, non vorrete mica arrivarci impreparate? Oltretutto la fretta è una pessima consigliera, mentre giocare con un po' di anticipo ci consente di riflettere al meglio e di fare scelte più adatte e ponderate, così da azzeccare sicuramente i gusti di tutti. A maggior ragione se i destinatari di questi doni sono persone tanto esigenti e speciali come le donne più importanti della vostra vita.

Quindi se ancora non avete compilato la wish list dei regali di Natale da fare, vi suggeriamo caldamente di iniziare a farci un ragionamento asap!

Come procedere per non sbagliare? Intanto qui sotto troverete una carrellata con tantissime proposte moda per "lei", chiunque sia la lei che volete sorprendere con effetti speciali: la vostra migliore amica, la sorella, la mamma, la cuginetta o la vostra dolce metà! Siamo certe che troverete qualcosa di super adatto anche per la vicina di casa che sembra incontentabile o per la collega che ha già tutto o quasi.

Abbiamo infatti schierato in campo alcuni pezzi cool per cavalcare i trend del momento ma anche dei "classiconi" del guardaroba femminile perfetti per chi non ama le mode passeggere ma punta più a uno stile classy e super chic.

Insomma non potete certo perdervi la nostra selezione con le idee moda per tutte le vostre "lei" del cuore, che - lo sappiamo fin troppo bene - spesso hanno i gusti più difficili e disparati.

Date un'occhiata qui e fatevi ispirare dalla nostra gallery natalizia con tanti capi e accessori favolosi!

Natale 2023: i regali moda perfetti per “lei” Sara Roka



Courtesy of press office

Gant



Courtesy of press office



AMI Paris



Courtesy of press office

Alena Ettea



Courtesy of press office

ALLAGIULIA



Courtesy of press office

Alviero Martini 1A Classe



Courtesy of press office

And Wander x Maison Kitsuné



Courtesy of press office

Anteprima



Courtesy of press office

Ba&Sh



Courtesy of press office

Beatrice .B



Courtesy of press office

Borbonese



Courtesy of press office

Cote



Courtesy of press office

DES PHEMMES



Courtesy of press office

Ermanno Scervino



Courtesy of press office

Extreme Cashmere



Courtesy of press office

Gaja Banchelli



Courtesy of press office

Gianluca Capannolo



Courtesy of press office

Gianni Chiarini



Courtesy of press office

Il Bisonte



Courtesy of press office

Isole & Vulcani



Courtesy of press office

Liu-Jo



Courtesy of press office

Loewe



Courtesy of press office

Malone Souliers



Courtesy of press office

Mantero



Courtesy of press office

Marc O'Polo



Courtesy of press office

Michael Kors



Courtesy of press office

Moorer



Courtesy of press office

Prada



Courtesy of press office

Saloni



Courtesy of press office

Scaglione



Courtesy of press office

Sézane



Courtesy of press office

Sfizio collection



Courtesy of press office

Souldaze



Courtesy of press office

Twinset Milano



Courtesy of press office

Veronicalorio



Courtesy of press office

Zanellato



Courtesy of press office

Vibi Venezia



Courtesy of press office

LaPrima



Courtesy of press office

Zimmermann



Courtesy of press office

Thread Milan



Courtesy of press office

Rue Des Mille



Courtesy of press office

Paul Smith



Courtesy of press office

LaReveche



Courtesy of press office

Bata



Courtesy of press office

Alexander Smith



Courtesy of press office

Alexander McQueen



Courtesy of press office

UGG



Credits: farfetch.com

Victoria's Secret



Credits: victoriassecret.com

Coccinelle



Credits: rinascente.it

MaxMara



Credits: maxmara.com

Gaelle



Credits: gaelle.com

Birkenstock sabot



Credits: rinascente.it

Isabel Bernard



Courtesy of press office

Intimissimi



Credits: intimissimi.com

H&M



Credits: h&m.com

Mango



Credits: shop.mango.it

Zara



Credits: zara.com

Serapian



Courtesy of press office

L.G.R



Courtesy of press office

Gianluca Capannolo



Courtesy of press office

Serapian



Courtesy of press office

Amina Muaddi



Courtesy of press office

Kiton



Courtesy of press office

Timberland



Courtesy of press office

Fabiana Filippi



Courtesy of press office

Lutz Morris



Courtesy of press office

COS



Courtesy of press office

Oseree



Courtesy of press office

Levi's



Courtesy of press office

Labo Art



Courtesy of press office

Clarks



Courtesy of press office

Balestra



Courtesy of press office

Avant Toi



Courtesy of press office

Vernisse



Courtesy of press office

Tu Lizé



Courtesy of press office

Studio Sarta



Courtesy of press office

Shaft Jeans



Courtesy of press office

Saelf



Courtesy of press office

Paola Venturi



Courtesy of press office

Nuna Lie



Courtesy of press office

Halite Jewels



Courtesy of press office

Gio- Giovanni Gerosa



Courtesy of press office

Festa Foresta



Courtesy of press office

Duvetica



Courtesy of press office

Bea Studio



Courtesy of press office

Amotea



Courtesy of press office

A.Bocca



Courtesy of press office

Primark



Courtesy of press office

Bea Bongiasca



Courtesy of press office

Simkhai x Wolford



Courtesy of press office

Malone Souliers



Courtesy of press office

/ 91 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...