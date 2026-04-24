Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!

In occasione della Design Week milanese, le Fashion Pills di questa settimana seguono il filo delle celebrazioni e delle nuove collaborazioni.

Unioni che nascono con naturalezza, tra moda e design, senza bisogno di forzature, sempre all'insegna del made in Italy.

#FashionPills





Fashion Pills: lunedì e l'heritage di Armani si muove nel tempo e nello spazio





(Credits: courtesy of press office)

Armani apre la settimana con un ritorno che non sa di revival, ma di continuità. Il secondo capitolo di Armani/Archivio porta in boutique ben 13 look tra il ’79 e il ’94, riletti con uno sguardo attuale e con al centro la giacca, elemento iconico di Giorgio Armani da sempre. Durante la Design Week, l’archivio si fa spazio tra installazioni e dialoghi, trasformando la memoria in esperienza immersiva: non è nostalgia, è precisione stilistica che attraversa il tempo senza sforzo. Care Grazia lovers, un promemoria elegante: lo stile vero non resta fermo, si muove. #PastPerfectFutureReady







Fashion Pills: martedì e la silk denim capsule di Anaii





(Credits: courtesy of press office)

Anaii è avanguardia pura e presenta una Silk Denim capsule che nasce da una scansione ad altissima definizione del lavaggio classico del suo denim.

Il risultato è sorprendente: una collezione che lavora sulla dualità materica, dove l’anima visiva del jeans incontra la leggerezza della seta.

Linee essenziali, volumi rilassati e una costruzione sartoriale ma fluida che creano equilibrio preciso tra texture e percezione. #DenimAsASartorialFoundation







Fashion Pills: mercoledì e Genny protagonista del made in Italy alla Monte-Carlo Fashion Week





(Credits: courtesy of press office)

Genny sceglie la Monte Carlo Fashion Week 2026 e alza il tono con una sfilata che inaugura anche la prima boutique al Metropole Shopping, una delle destinazioni retail più esclusive al mondo, perfetta per questo nuovo capitolo.

Anche i capi in sfilata spingono sempre più verso il couture, tra piume, ricami e volumi in movimento continuo, disegnati dalla direzione creativa di Sara Cavazza Facchini.

Perché lo stile non si ferma mai, naviga tra le acque della Côte d’Azur. #FoundedIn1962







Fashion Pills: giovedì e la capsule Guess X Yamamay





(Credits: courtesy of press office)

Ragazzi, fermi tutti perche questa proprio non ce l’aspettavamo: Yamamay incontra Guess per la primavera/estate 2026 e si muove tra intimo e beachwear con una naturalezza disinvolta.

L’animalier tiene tutto insieme, ma si fa più leggero, più fluido, quasi sottovoce come uno di quei codici che ormai funziona sempre, senza bisogno di alzare il tono. Più che una collab, è un incastro riuscito tra sensualità italiana e attitudine californiana. #GUESSYamamay







Fashion Pills: venerdì e l'iconico modello 1461 di Dr. Martens compie gli anni





(Credits: courtesy of Press Office)

Ci sono scarpe che non cambiano, si sedimentano, diventano parte del nostro immaginario e dei nostri mai più senza.

Le 1461 di Dr. Martens sono tra queste: tre occhielli, linea pulita, un’attitudine che attraversa tutto. Quest’anno compiono 65 anni e lo fanno in grande stile. Arriva la versione celebrativa, fatta a mano in Inghilterra, in pelle sepia grey che evolve col tempo e che, vissuta, diventa ancora più bella. Non è nostalgia, è un classico che continua a dire la sua. #1461Forever







Fashion Pills: sabato e gli essenziali di Polo Club





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Ci sono collezioni che non cercano di stupire, ma di restare e “Honest Shapes” di Polo Club va in questa direzione: un modo di vestire più consapevole, essenziale e autentico. È il lino a guidare tutto, con la sua naturale imperfezione, lasciando ai tessuti la libertà di muoversi senza forzature.

La palette prende in prestito i colori del paesaggio: terre, pietra, nude che si fondono tra loro.

Un equilibrio spontaneo, che non ha bisogno di spiegazioni e Grazia.it approved! #HonestShapes







Fashion Pills: domenica e L.G.R collabora con Ermanno Scervino





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Il brand italiano di occhiali artigianali L.G.R è solito firmare collaborazioni iperesclusive, e questa volta è il turno di Ermanno Scervino.

Un incontro che celebra artigianalità ed eleganza, con montature dalla palette sofisticata e lenti sfumate che giocano con la luce.

Protagonista assoluto è il modello Marrakech, che segna l’incontro tra alta moda ed eyewear, dove ogni dettaglio diventa stile da indossare. #InspiredByMarrakechHandmadeInItaly