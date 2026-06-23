Come indossare le ballerine d'estate? Qui trovate 7 inspo direttamente da Instagram per i vostri summer look

Ballerine anche d'estate? Sì, grazie! Del resto al loro fascino bon ton non difficilmente sappiamo dire di no.

Anche quando la summer season fa capolino, le giornate iniziano ad allungarsi e gli orli ad accorciarsi.

Certo non disdegniamo le classiche flip-flop, le immancabili Birkenstock e sandali di ogni tipo ma, se siamo alla ricerca di un'alternativa più elegante e adatta anche alla vita in città, le ballerine rappresentano sempre l’opzione ideale.

Comode, versatili (con quante mise diverse stanno bene? Lo scoprirete fra pochissimo) - e tremendamente chic - sono perfette per elevare i nostri outfit, in una mossa sola.

In più, uno dei loro punti di forza sta proprio nel reinventarsi di stagione in stagione e adattarsi a qualsiasi stile, fra influenze anni '90, boho o balletcore. Come indossarle per non sbagliare un look? Abbiamo pronti per voi 7 outfit tra i più cool che abbiamo scovato su Instagram: lasciatevi ispirare!

Come indossare le ballerine in estate: look 1

Iniziando da una mise più classica e facilmente replicabile, vi proponiamo una combo semplice e eternamente chic costruita su due semplicissimi elementi: un abito in satin in stile lingerie e un paio di ballerine monocromatiche…e il gioco è fatto.

Come indossare le ballerine in estate: look 2

Ormai lo sappiamo: la tendenza boho è una di quelle “meteore” della moda che più tanto meteora non è. Dopo aver conquistato i nostri outfit primaverili, infatti, conquista anche quelli estivi, fra gonne ampie, accessori particolari e chi più ne ha più ne metta. Ma, nulla ci vieta di stemperare un po’ questo mood con una ballerina (pur sempre dal carattere avant-garde come una Tabi) al posto di un seppur bellissimo, ma meno adatto alle temperature estive, camperos.

Come indossare le ballerine in estate: look 3

Il boho non è solo suede, frange e dettagli folk, ma ha anche una sfumatura più femminile e candida, fatta di ampi capi romantici, svolazzanti e bucolici, ai quali si accostano bene un paio di ballerine in suede per completare la vibe.

Come indossare le ballerine in estate: look 4

Cambiando totalmente universo, chi non desidera sfoggiare un paio di ballerine in stile balletcore prima o poi? Da declinare in un outfit in stile “Miu Miu” - dall’allure accademico-chic e preppy, costruito con una onsize che richiama i layering fra camicia e polo del brand - per un risultato sbarazzino e alla moda.

Come indossare le ballerine in estate: look 5

Le ballerine posso anche essere l’accessorio statement del nostro look, e non necessariamente limitarsi a “completarlo”. A dimostrarcelo ci pensa questo outfit di Luna Isabella rende le ballerine il fulcro dello styling, costruendo attorno a loro una semplicissima mise con bermuda jeans e un top minimale.

Come indossare le ballerine in estate: look 6

Le ballerine richiamano da sempre anche un immaginario quasi “doll-alike”, dall’estetica coquette, delicata e femminile e si abbinano perfettamente a un abito che ne ricalchi lo stile, come questo mini dress dal colletto Peter Pan oversize, la silhouette svasata e l'orlo a pieghe che sprigiona innocenza e leggerezza.

Come indossare le ballerine in estate: look 7

Infine, un bel paio di ballerine - purché rigorosamente eleganti, - sta bene anche con un outfit in stile quiet luxury. Minimalismo studiato, silhouette rilassate e palette neutre danno vita a look che dimostrano come a volte bastino pochi elementi ben calibrati per ottenere un risultato essenziale e raffinato in un colpo solo.