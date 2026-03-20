Weekend alle porte, mettiamoci comodi e scopriamo insieme le fashion news della settimana!



Una settimana che racconta la primavera in tutte le sue sfumature, tra capsule eleganti e altre più giocose, incursioni nel denim d’autore e collaborazioni che mixano creatività e identità.

Dalle silhouette più sofisticate ai twist più ironici, il guardaroba si rinnova con leggerezza, lasciando spazio a nuove energie e nuove ispirazioni. #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e Autry attiva il Windscape mood!

(Credits: courtesy of press office)

Lo spirito libero della West Coast incontra la città, una sneaker che traduce l’immaginario del longboard in chiave urbana.

L’estetica di questo nuovo modello è rilassata ma decisa, proprio come quella dei surfer anni ’50 che trasformavano le strade in onde: un’attitudine che è da sempre cifra distintiva di Autry.

Le Windscape raccontano tutto questo con una silhouette easy, fresca e perfetta per la primavera.

Canvas, suede e pelle si alternano in un gioco di texture materico ma leggero, su sneaker proposte in colori naturali pensati per adattarsi a ogni look.

Il risultato è una sneaker versatile, di quelle che entrano subito nel guardaroba di stagione e non ne escono più. #SpringSeasonReady

Fashion Pills: martedì e MOTHER X Martha Stewart

(Credits: courtesy of press office)

Icona della cucina e del lifestyle, simbolo del sogno americano, Martha Stewart incontra il denim più cool di Los Angeles. Nasce così Tastes Great by MOTHER denim, una campagna che gioca con ironia e stile, sorprendente e perfettamente calibrata.

Un racconto leggero ma ultra sofisticato, dove tutto scorre con naturalezza: silhouette rilassate e quell’attitudine effortless che Martha interpreta con freschezza e una buona dose di autoironia.

La prova che lo stile non ha età, ma carattere. E che alcune icone restano, semplicemente, intramontabili. #MarthaXMother

Fashion Pills: mercoledì e la nuova capsule "Gabrielle Le Voyage"

(Credits: courtesy of press office)

Primavera estate fa rima con viaggiare, ed è proprio da qui che nasce Gabrielle Le Voyage, la capsule della linea premium Gabrielle dell’universo Molly Bracken, pensata per accompagnare una femminilità dinamica, in continuo movimento

Eleganza in movimento, appunto, un guardaroba dallo spirito sport-chic, fatto di linee fluide e una palette essenziale che si muove tra écru, cammello e nero, con un tocco di salvia a dare un accento soft e contemporaneo

Il risultato è un equilibrio naturale tra comfort e raffinatezza, perfetto per costruire look coordinati o mix and match con leggerezza. #BohoEffortlessGlow

Fashion Pills: giovedì e la collezione "Owning spring" by Primark

(Credits: courtesy of press office)

Ci sono simboli che raccontano la primavera, e Primark li reinterpreta con Owning Spring, una collezione che invita, semplicemente, a indossarla.

Polka dot, floreali e accenti broccati si muovono in una chiave fresca e leggera, pensata per accompagnare giornate luminose, aperitivi all’aperto e momenti da condividere.

Un guardaroba che sa di energia e leggerezza, fatto di silhouette semplici e dettagli girly (come il modello che vediamo nella foto), e un’attitudine immediata, mai costruita. #LoveTheFeeling

Fashion Pills: venerdì e OKKIA X Seletti

(Credits: courtesy of press office)

Nuove sinergie creative all’orizzonte. OKKIA incontra Seletti, icona del design contemporaneo, per una capsule eyewear che gioca con ironia e rompe gli schemi.

Cinque modelli reinterpretano l’immaginario surreale del brand, tra colore e materia, in montature dal carattere plastico, quasi scultoreo.

Il risultato è una collezione che unisce estetica e sperimentazione, senza rinunciare a leggerezza e portabilità. L’accessorio che definisce il look. #BoldPlayfulUnexpected

Fashion Pills: sabato e il beagle atterra da Essentiel Antwerp

(Credits: courtesy of press office)

Sempre in tema capsule ad alto tasso di ironia e iconicità, Essentiel Antwerp, brand colorato, cool e urban, firma una collab in collaborazione con Peanuts™.

L’universo di Snoopy e della sua gang viene riletto in chiave contemporanea, entrando nel guardaroba con uno spirito giocoso e immediato.

Un guardaroba vibrante prende forma tra knitwear, camicie, T-shirt e accessori, tra colori decisi e stampe grafiche super fun creando un equilibrio riuscito tra leggerezza e personalità nel quotidiano. #PeanutsStyle

Fashion Pills: domenica e "high moments" pensati da High

(Credits: courtesy of press office)

Tutti vogliamo essere vestiti al nostro meglio nelle occasioni speciali, quei momenti che richiedono un passo in più, uno stile da rivedere nel tempo, nelle foto e nei ricordi, senza mai perdere attualità.

È proprio da qui che nasce la capsule HIGH Moments di HIGH, pensata per accompagnare questi istanti con un’eleganza senza tempo.

Linee pulite, volumi morbidi e confortevoli, ma assolutamente femminili. Un equilibrio calibrato tra rigore sartoriale e romanticismo.

Abiti che seguono il corpo grazie a tessuti fluidi e una palette soft che accompagna con discrezione.

Una mini capsule essenziale, capace di mettere d’accordo tutte le donne che scelgono un’eleganza destinata a durare. #HighMoments