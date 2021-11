L'app Armocromia lanciata da Rossella Migliaccio allarga lo shopping al guardaroba maschile e si fa portavoce di inclusività



Con il lancio dell'app Armocromia, lo scorso giugno, Rossella Migliaccio ha proposto un nuovo modo di fare shopping, fatto su misura, capace di guidare l'utente alla creazione di un guardaroba pesonalizzato attraverso accurati test riguardanti la propria palette, la body shape e la forma del viso.



Oggi questa esperienza si apre anche al guardaroba maschile e non solo: Armocromia diventa il primo e-shop a farsi portavoce di una vera inclusività, dando la possibilità ai propri utenti di scegliere se riconoscersi in un corpo maschile o femminile.

Come? La selezione di capi di abbigliamento, accessori e prodotti beauty è navigabile per genere oppure in modo fluido, per garantire un’esperienza di shopping che possa promuovere la libera espressione di sé.

“L’armonia delle forme e dei colori non riguarda solo le donne: da tempo i miei followers mi chiedevano una guida agli acquisti dedicata anche al guardaroba maschile" racconta l'imprenditrice ed esperta di immagine "abbiamo fatto di più, una app con un approccio inclusivo mai visto prima: l’utente non sceglie solo cosa acquistare, ma chi essere e come vedersi rappresentato".



She/He/Them: l'app, che come recita il claim è Finalmente per tutt*, può essere scaricata gratuitamente sia per iOS che per Android.