In prima fila allo show Couture, accanto ad altre star, è comparso un volto nuovo ma che, allo stesso tempo, ci ricorda qualcuno...

La sfilata Haute Couture di Chanel è da sempre uno degli show più attesi della Settimana dell'Alta Moda parigina, anche per la pletora di celeb e personaggi che richiama.

Questa stagione, ad esempio, in prima fila c'erano "amiche" storiche della maison come Vanessa Paradis, Charlotte Casiraghi, Marion Cotillard e Tilda Swinton... ma non solo!

Tra le star in prima fila comparivamo anche la cantante Angele, le attrici Sadie Sink e Lucy Boynton e, accanto a loro, una ragazza bionda dall'aria stranamente famigliare...

A guardarla bene infatti il suo volto ci ricorda qualcosa, o meglio qualcuno... e a voi?

Avete capito di chi si tratta? La fanciulla in questione è Apple Martin, figlia dell'attrice Gwyneth Paltrow e del frontman dei Coldplay, Chris Martin.

Apple, che ha 18 anni, non è al suo "debutto" nel mondo della moda, ma di sicuro è una delle prime volte che la vediamo senza la compagnia di mamma Gwyneth. Che si stia preparando a una carriera nel fashion system come molte altre "nepo babies" in circolazione?

Basta pensare a Kaia Gerber, Lila Moss e Iris Law, figlie rispettivamente di Cindy Crawford, Kate Moss e Jude Law, sempre più presenti sulle passerelle e sulle pagine delle riviste...

Non sappiamo se il destino di Apple sarà qui o altrove (magari nel cinema, con la benedizione di Gwyneth) ma sicuramente la ragazza ha cominciato col piede giusto. Non ci rimane che attendere i prossimi passi...