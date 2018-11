La camaleontica icona fashion ha selezionato 38 pezzi unici dal suo archivio di gioielli per venderli su Vestiaire Collective.



Si è sempre definita "un’avida collezionista e appassionata fashionista” ma anche per una fashion icon come lei ogni tanto arriva il momento di mettere ordine nel proprio (gigantesco) guardaroba.

Anna Dello Russo, icona della moda e dello street style, Creative Consultant e Editor at Large di Vogue Giappone ha messo mano al suo "scrigno delle gioie" e ha selezionato personalmente 38 pezzi unici dal suo archivio di gioielli per metterli in vendita sulla piattaforma vestiairecollective.com.







“Ho collezionato così tanto e in maniera così metodica nel corso degli anni, che ho realizzato di essere arrivata a un punto in cui era importante fermarsi. Mi piace vendere con una piattaforma eco-friendly come Vestiaire Collective dove ciò che vendi viene comprato da un’altra persona pronta ad amarlo di nuovo” ha raccontato Anna.





L'occasione è semplicemente perfetta per chi è in cerca di un’alternativa sostenibile per completare il proprio look, perché come ha detto la stessa Dello Russo: "Gli accessori ti permettono di giocare con la moda e di dare una nuova vita a quello che è già nel tuo guardaroba".

Oppure, per chi è alla ricerca di un regalo unico e speciale per Natale.



Insomma shopaholic della Rete, siete avvisate!