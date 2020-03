Heidi Klum e Tim Gunn tornano insieme alla ricerca della collezione che ci farà sognare. 12 tra stilisti e imprenditori per un contest emozionante per trovare il nuovo talento della moda

La nuova serie Amazon Original con Heidi Klum e Tim Gunn arriva il 27 Marzo su Prime Video con il titolo accattivante Making The Cut.

Dieci episodi che portano in gara ben 12 tra stilisti e imprenditori che dovranno vedersela con tutto quel che comporta creare un nuovo brand di moda. Non solo creatività quindi (anche se sarà sicuramente la parte più spettacolare) ma anche marketing, strategia e business, tutte componenti fondamentali nel creare un marchio di moda vincente.





Per la prima volta i look vincitori di ciascun episodio dovevano essere acquistabili, in edizione limitata, esclusivamente su Amazon nella sezione 'Making The Cut'. Ma il colosso dello shopping online ha deciso di concentrare la propria capacità disponibile sui prodotti che hanno la massima priorità e ha smesso temporaneamente di accettare ordini su alcuni prodotti non di prima necessità sia su Amazon.it che su Amazon.fr, inclusi i look vincitori di Making The Cut.





Il vincitore della gara riceverà ben un milione di dollari da investire nella propria azienda e la possibilità di avere una linea esclusiva in vendita su Amazon. Un premio sicuramente più che interessante.





A giudicare la competizione assieme a Heidi Klum e Tim Gunn una squadra di giudici davvero unica: Naomi Campbell, Chiara Ferragni, Carine Roitfeld, Joseph Altuzarra e Nicole Richie.

Proprio con Nicole Richie abbiamo fatto due chiacchiere, per capire il significato che questa esperienza ha avuto per lei e cosa ha valutato nel ruolo di giudice speciale.

Qual é stata la parte più emozionante dell'essere un giudice di Making The Cut? E la più difficile?

Nicole: La parte più emozionante è senza dubbio assistere ai primi momenti del processo creativo di ogni designer. La parte più difficile decidere chi mandare a casa. Stiamo parlando di un gruppo di persone di grande talento, per cui quello dell'eliminazione è davvero un momento terribile.

Cosa hai cercato in ogni collezione?

Nicole: Cercavo uno stilista che prendesse nota dei nostri consigli ma che avesse una sua personalità. Trovare un equilibrio è la cosa più difficile da fare.

Che consigli daresti a chi vuole entrare nel mondo della moda?

Nicole: Trovate un mentore. Partecipate ai meeting. Chiedete consigli. Poi prendete tutte queste informazioni e decidete come volete avvicinarvi a questa industria perché non c'è un solo modo di creare un brand. Fate errori e lasciate spazio per fare diversi tentativi. Ne varrà la pena!

Cosa ti aspetti dalla moda nel futuro?

Nicole: Spero che la moda continui a promuovere l'inclusione e l'espressione di sé come ha fatto negli ultimi anni.