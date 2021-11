Per la stagione F/W 2021, Amazon Fashion e la cantante, attrice ed esperta di make-up Loretta Grace hanno realizzato un lookbook con tante proposte must have. Tutte disponibili online!



Cantante, attrice, creator digitale ed esperta di make up: impossibile "etichettare" Loretta Grace, vulcanica artista a 360 ° e ormai volto noto e amatissimo sui social.



Amazon Fashion l'ha scelta per scegliere e interpretare sei look partendo dai suoi brand e prodotti preferiti all'interno della piattaforma di e-commerce.



Sono 6 outfit che raccontano uno stile versatile e senza tempo, adatto alla vita di tutti i giorni. Con in più la creatività e il gusto di Loretta, che per creare il lookbook ha preso quel che meglio la rappresenta e la ispira tra i diversi brand: Hugo Boss, Pinko, Steve Madden Pepe Jeans, Levi’s uniti ad altri marchi best seller come Tom Tailor, Urban Classics, NA-KD e Only.



Dai blazer mono bottone di Pieces e Vero Moda, perfetti per essere indossati con qualsiasi outfit, al cappotto check con frange di Pinko e al top Cut-Out di NA-KD, in grado di dare un tocco di stile contemporaneo ai nostri look: tutta la selezione di Loretta, insieme con tante altre proposte Autunno/Inverno 2021, sono disponibili sul sito nella pagina dedicata.

Nella sua carriera da artista a tutto tondo, Loretta è stata la protagonista di diversi musical come quello di “Sister Act” prodotto da Whoopi Goldberg al teatro Nazionale di Milano e “Ghost”.

Oltre ad aver aperto i concerti di artisti celebri come James Blunt e Joe Cocker, nel corso degli anni Loretta si è esibita in diversi club in Italia come il “Blue Note” di Milano e ha interpretato le canzoni delle sue artiste preferite come Diana Ross, Donna Summer, Whitney Houston e Beyoncé nello spettacolo “B Side a Diva”.