Trent’anni dopo la caduta del muro, Max Mara celebra la capitale tedesca e svela la nuova collezione Resort 2020 in una location esclusiva, il Neues Museum.



Una sfilata nel regno dell’arte, dell’architettura e del design, in un museo che conserva reperti dell’Antico Egitto e resti di età Preistorica e che per l’occasione si è trasformato in una vera e propria catwalk: è qui che Max Mara ha presentato la nuova collezione Resort 2020.

A 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, il brand ha voluto rendere omaggio alla capitale tedesca e per celebrare la rinascita di questa città dai mille volti ha deciso di svelare la nuova collezione Resort all’intero del Neues Museum che per la prima volta ha fatto da cornice a un grandioso fashion show.





La serata cabaret con Ute Lemper





Ad aprire le danze, il giorno prima della sfilata, una serata di cabaret davvero esclusiva. Max Mara infatti ha organizzato alla Clärchens Ballroom, una sala da ballo storica di Berlino, uno spettacolo unico che ha visto salire sul palco l’attrice e cantante tedesca Ute Lemper che si è esibita con “Rendez-vous con Marlene”, una performance basata su una lunga telefonata tra lei e Marlene Dietrich nel 1988.





La sfilata al Neues Museum





E il giorno dopo Ute Lemper è stata anche una delle grandi protagoniste dello show ed è salita anche in passerella per sfoggiare uno dei look della nuova collezione Max Mara Resort 2020, un tailleur bianco composto da pantaloni dal taglio maschile e giacca con decori floreali sulle spalle.





A ispirare Max Mara anche due grandi personalità del mondo della musica e dello spettacolo, David Bowie e Marlene Dietrich che avevano un forte legame con la città e che a quanto pare avevano una grande passione per i trench con la cintura in vita, i pantaloni palazzo e i completi: 3 capi iconici, eleganti e senza tempo, che il brand ha voluto riproporre anche in questa collezione.





La palette gioca quasi esclusivamente con le sfumature di bianco, grigio e cammello, ma non manca qualche tocco di colore.





Il rosso è l’unico colore vivace della collezione e fa capolino su dolcevita, maxi cappotti, pantaloni a gamba larga o sulla romanticissima gonna lunga dai ricami floreali.





Tra i capi di punta del brand, il cappotto Berlino, che è un grande omaggio alla città. È un cappotto bianco in cashmere e lana con le spalle decorate da fiori ricamati che ricordano le celebri porcellane di Meissen.





Tra i pezzi forte della collezione Resort 2020 di Max Mara anche l’abito bustier indossato con cintura oversize e ispirato da Marlene Dietrich, i maxi pullover in cashmere abbinati a gonne plissé dai riflessi laminati, la cappa bianca, i dolcevita in lurex e i bijoux che rievocano i reperti dell’Età del Bronzo, ospitati proprio all’interno del museo.

Ma ecco alcuni dei look più interessanti visti in passerella.