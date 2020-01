Quali saranno le gonne più trendy della primavera 2020? Ecco 15 modelli da non lasciarsi scappare!

Per tornare a sfoggiare le gonne senza collant ci vorrà ancora un po’, ma nulla ci impedisce di viaggiare un po’ con la fantasia e di cominciare a fare una lista dei modelli 2020 da accogliere a braccia aperte nel nostro armadio.

Se anche voi siete siete delle vere skirt addicted e non vedete l’ora di scoprire quali modelli la faranno da padrone nei prossimi mesi, siete nel posto giusto.

Si, perché non importa se deve ancora aprirsi la stagione dei saldi e se sono tutti concentrati sull’acquisto dei capi invernali, noi non stiamo più nella pelle e non vediamo l’ora di darci alla pazza gioia con lo shopping primaverile.

Quali saranno i modelli top della primavera 2020? Le gonne plissettate e quelle in pelle saranno ancora sotto i riflettori e lo stesso vale per le proposte in denim, che si arricchiscono di bottoni e maxi tasche laterali.

Le gonne lunghe fino ai piedi e i modelli mini, dalle stampe animalier o dalle fantasie vivaci, saranno ancora sulla cresta dell’onda; ma saranno soprattutto le gonne midi a regnare sovrane per tutta la stagione.

Dalle pencil skirt a fiori a quelle in tulle; dalle versioni in tweed a quelle in satin: non ci sono dubbi, saranno le gonne dalla lunghezza midi le regine incontrastate della primavera 2020.

Ma le novità all’orizzonte sono davvero tantissime. Pronte a scoprirne alcune?

BLUMARINE Pencil skirt a stampa floreale

Credits: Courtesy of press office

BALENCIAGA Gonna gialla in tweed dalla linea ad A

Credits: matchesfashion.com

GUCCI Gonna in denim al ginocchio dalla silhouette anni ’70

Credits: netaporter.com

VALENTINO Minigonna in crepe in lana e seta

Credits: mytheresa.com

CULT GAIA Gonna midi bianca a pieghe

Credits: modaoperandi.com

MISSONI Gonna midi plissettata dai motivi colorati

Credits: netaporter.com

CHLOE’ Minigonna asimmetrica in suede

Credits: netaporter.com

POLO RALPH LAUREN Gonna midi di pelle a vita alta

Credits: mytheresa.com

GANNI Maxi skirt a fiori con fila di bottoni centrale

Credits: netaporter.com

ASCENO Gonna midi in seta nera

Credits: mytheresa.com

LONGCHAMP Minigonna a stampa pitonata

Credits: Courtesy of press office

7 FOR ALL MANKIND Gonna a matita in denim

Credits: mytheresa.com

FABIANA FILIPPI Gonna midi plissettata in tulle

Credits: Courtesy of press office

JIL SANDER Gonna midi in jersey plissettata

Credits: mytheresa.com

ZIMMERMANN Minigonna a pois con cintura in vita

Credits: netaporter.com