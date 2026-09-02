A caccia della perfetta "fashion uniform" per il rientro alla normalità? Semplice, veloce e chic... come insegna Bianca Balti!





Il rientro alla normalità dopo le vacanze non è mai semplice e, anche in fatto di look, ritrovare la voglia di "vestirsi" dopo la rilassatezza dell'estate appena trascorsa non è immediata.

Ma una coppia non ci delude mai e ci traghetta verso la nuova stagione, quella composta da una bella camicia bianca e un paio di jeans.



A dimostrarcelo è Bianca Balti che è approdata da poche ore al Lido in occasione dell'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. La modella ha fatto il suo ingresso in Laguna con un look easy-chic che possiamo tranquillamente eleggere come "fashion uniform" del momento.







Il suo è un outfit (firmato "in toto" dal brand italiano Brunello Cucinelli) che, nella sua semplicità, è però il perfetto esempio di come tornare a un dress code più "strutturato" ma senza perdere la disinvoltura delle vacanze appena trascorse.



La camicia bianca in morbido popeline, è oversize dal taglio maschile, i jeans barell hanno un fit rilassato che accompagna le forme senza strizzare. Ai piedi Bianca indossa mocassini in nappa arricciata, non eccessivamente formali, ma con quel tocco elegante e senza sforzo che aiuta!

Come borsa Balti opta per un modello capiente in morbido suede color tortora, grande il giusto per portare con sé il necessario, senza strafare!

Il dettaglio "inatteso"? Il baseball cap che regala un pizzico di freschezza e ci fa sentire ancora "out of office"!





Se anche voi volete replicare il look da rientro di Bianca Balti, seguite la nostra shopping list o fate ricerca nel vostro armadio: la coppia "camicia bianca + jeans larghi" è un grande classico del guardaroba, oltreché la base per costruire outfit versatili, semplicemente giocando con gli accessori!



Siete pronte? Buono shopping!





Jeans loose barrel, BRUNELLO CUCINELLI



Credits: shop.brunellocuinelli.com





Camicia oversize in popeline, STEFANEL



Credits: stefanel.com





Mocassini in nappa, ODISSI



Credits: odissi-studio.com





Baseball cap in denim, NUDE PROJECT



Credits: nude-project.com







Borsa Shoulder Explorer in pelle scamosciata e doppi manici, BRUNELLO CUCINELLI



Credits: shop.brunellocucinelli.com