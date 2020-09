Amate anche voi i pantaloni di pelle ma non sapete come abbinarli? L'attrice Greta Ferro, ospite della sfilata di Alberta Ferretti, ci regala uno spunto prezioso per mixarli in maniera super chic!

Non ci sono dubbi: i pantaloni di pelle sono tra i must indiscussi della nuova stagione. Impossibile non acquistarne almeno un paio da sfoggiare per tutto l'autunno-inverno!

Se a frenarvi però è il solito dubbio amletico del "Ma come li abbino?", tranquille perchè abbiamo la soluzione perfetta! O meglio, ad averla è la splendida Greta Ferro, protagonista della serie tv "Made in Italy" e volto della nuova campagna di Furla.



La modella e attrice 25enne è stata immortalata proprio durante Milano Fashion Week (non perdetevi il nostro speciale day by day sulla Settimana della Moda!), nel parterre della sfilata di Alberta Ferretti con un total look della maison che ci ha subito fatto esclamare "WOW!".

Pezzo forte dell'outfit naturalmente sono loro: i pantaloni in pelle a vita alta, scelti in questa splendida nuance di verde scuro che non ci fa per niente rimpiangere il nero.



Da abbinare come fa lei con un pullover a collo alto sui toni dell'azzurro, una cintura in velluto con fibbia gioiello e sandali alti (o, se preferite, anche un paio di décolleté andranno benissimo). Aggiungete infine una tracolla chic, proprio come la nuova It Bag di Furla, la Miss Mimì, e il gioco è fatto.

Scoprite la nostra selezione con i capi e gli accessori giusti per rubarle subito il look!

Pantaloni di pelle a vita alta ALBERTA FERRETTI

Credits: albertaferretti.com

Pull a collo alto & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Cintura in velluto con fibbia gold ZARA

Credits: zara.com

Sandali con tacco GIANVITO ROSSI

Credits: gianvitorossi.com

FURLA Miss Mimì mini bag

Credits: furla.com