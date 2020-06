Per una passeggiata con il suo fedele amico a 4 zampe, Olivia Palermo mixa un vestito a pois, sneakers bianche e una tracolla fluo. Il risultato? Impeccabile come sempre!

Il lockdown non ha avuto ripercussioni sullo stile di Olivia Palermo. E anche se non ci sono state occasioni mondane in cui poterla ammirare, l'abbiamo "tenuta d'occhio" durante le passeggiate con il suo cagnolino, il maltese Mr. Butler (super presente anche nei feed dell'influencer su Instagram). Il responso rimane lo stesso: il suo look è sempre favoloso!

Un vestito midi a pois, stretto in vita da una cintura in pelle nera, le sneakers bianche con fiocco nero a contrasto di Alexandre Birman (si chiamano Clarita e sono un vero must!), e una tracollina arancio fluo sono gli ingredienti da mescolare tra loro per ottenere questo outfit easy-chic.

Basta aggiungere un paio di occhiali da sole con montatura tortoise (oltre naturalmente alla mascherina d'ordinanza!) e il gioco è fatto.

Qui trovate tutti i suggerimenti sui pezzi giusti da acquistare per ispirarsi alla sua mise.

Abito midi a pois OYSHO

Credits: oysho.com

Sneakers in pelle bianca con fiocco nero a contrasto ALEXANDRE BIRMAN

Credits: alexandrebirman.com

Cintura in pelle MANGO

Credits: shop.mango.com

Tracolla in pelle fluo TONI MATICEVSKI

Credits: tonimaticevski.com

Occhiali da sole DRUMOHR

Courtesy of Press Office