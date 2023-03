La supermodella australiana ci regala uno spunto prezioso per sfoggiare i nostri adorati mocassini anche in primavera (con i calzini bianchi, of course!).

Tranquille, potete tirare un sospiro di sollievo: non è ancora il momento di riporre nella scarpiera i mocassini. Certo, magari in piena estate con 40 gradi ci butteremo su altre scarpe più fresh, diciamo.

Ma in primavera possiamo continuare a godere del fascino di queste calzature raffinate e chic. Magari mixandole con i calzini bianchi seguendo il diktat fashion delle ultime stagioni. La stessa scelta che ha fatto proprio in questi giorni la splendida Shanina Shaik.



Qui vediamo la supermodella australiana paparazzata per le strade di Los Angeles con il suo caffè in mano e con un look preppy da manuale. La mitica combo di mocassini + calzini, come dicevamo, si abbina alla perfezione con una minigonna svasata, un crop top basic e una giacca di pelle in una golosa nuance cioccolato.

A completare il tutto ci pensa una delle It bag più desiderate di stagione, la Prada Moon in nappa nera imbottita. Qui sotto trovate i pezzi giusti per rubarle l'idea in poche mosse.

Giacca effetto pelle PATRIZIA PEPE

Credits: patriziapepe.com

T-shirt corta COS

Credits: cosstores.com

Minigonna nera H&M

Credits: hm.com

Mocassini ONLY SHOES su Zalando

Credits: zalando.it

Calze bianche OYSHO

Credits: oysho.com

PRADA Moon bag

Credits: prada.com

Collana LIL MILAN

Credits: lilmilan.com