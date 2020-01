La Duchessa del Sussex conquista ancora il grande pubblico con una mise sui toni del marrone: ecco tutti gli essentials per replicare il look

Dopo aver trascorso del tempo da sola con la sua famiglia per le vacanze di Natale, Meghan Markle inizia il 2020 "con il botto", come dimostra la sua prima apparizione pubblica dell'anno.

Ieri pomeriggio infatti la Duchessa del Sussex ha presenziato ad un evento ufficiale alla Canada House di Londra insieme al marito, il Principe Harry.

Insieme erano bellissimi e il look di Meghan era davvero top.

Semplice ed elegante, nel suo stile riconoscibile da tutti.





L'outfit era tutto giocato sulle nuance del marrone: dal cognac, al tabacco. Elegante e super chic!

Curiose di scoprire come copiare il look di Meghan Markle?

La regola numero uno rimane sempre la raffinatezza: un semplice dolcevita abbinato a una gonna satin su simili nuances, il tutto (semi) nascosto da un grande classico, il cappotto camello.

Facile, no? Ecco i capi e gli accessori must per rubarle il look!

Cappotto cammello STELLA MCCARTNEY

Credits: yoox.com

Maglione dolcevita MANGO

Credits: shop.mango.com

Gonna midi satin JOSEPH

Credits: mytheresa.com

Décolleté tacco 10 cm JIMMY CHOO

Credits: bloomingdales.com