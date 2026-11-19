Sul palco DealBook Summit del New York Times, Hailey Bieber ha sfoggiato una mise dall’eleganza essenziale che ci ricorda un outfit iconico indossato da Carolyn Bessette Kennedy. Get the look!

È stata una delle special guest del "DealBook Summit" del New York Times e il look che ha sfoggiato per l’occasione ci ha subito fatto pensare a un’altra indiscussa icona di stile.

Ieri sera Hailey Bieber è salita sul palco di quello che è uno degli appuntamenti annuali più importanti organizzati dalla prestigiosa testata americana con un outfit che è sembrato un vero e proprio omaggio a Carolyn Bessette Kennedy e al suo stile minimalista.

Per parlare di “Rhode”, il brand di make-up fondato nel 2022, la modella ha optato infatti per una mise che ricorda un look iconico indossato da Carolyn nel giugno 1998, durante una serata benefica nella Grande Mela.

***Nel 1994 Lady Diana indossò il celebre "revenge dress": oggi l'abito va all'asta (e noi abbiamo trovato alcuni modelli per replicare il look)***

Protagonista del suo look, una giacca vintage di Yohji Yamamoto, un blazer corto con chiusura con i bottoni abbinato a una gonna midi a tubino. E sebbene, come precisato da un suo portavoce, la giacca pare non provenire dal guardaroba di Carolyn, l’omaggio al suo stile sembra davvero inequivocabile.

A evocare l'estetica della celebre socialite americana, piccoli dettagli, come il contrasto tra bianco e nero, le linee essenziali dei capi e il cerchietto tra i capelli, un accessorio che Carolyne amava indossare ed era diventato uno dei tratti distintivi del suo stile.

Anche a voi è venuta voglia di replicare questo look? Ecco i capi e gli accessori da avere nell’armadio.

Hailey Bieber e il look che rende omaggio a Carolyn Bessette Kennedy: ecco come replicarlo

ZARA Giacca corta con i bottoni

Credits: zara.com

DREIMASTER Gonna bianca a tubino

Credits: zalando.it

GIANVITO ROSSI Décolleté con il tacco largo

Credits: gianvitorossi.com

MIU MIU Cerchietto in pelle verniciata

Credits: miumiu.com