A Parigi, al dinner party di Miu Miu, Olivia Colman ha sfoggiato un look che è un perfetto mix di disinvoltura e raffinatezza: ecco i capi e gli accessori per ricrearlo (a 50 e non solo).



Nel corso della sua carriera ha vestito i panni dei personaggi più disparati, ma qualche giorno fa Olivia Colman si è messa alla prova con un altro ruolo inedito, quello di modella.

L’attrice premio Oscar, infatti, è stata una delle protagoniste dello show SS27 di Miu Miu, spuntando a sorpresa in passerella, insieme ad altri colleghi famosi (come Emma Corrin e Jamie Bell).



Sulla runway l’abbiamo vista indossare un look total black, composto da blazer, maglione con lo scollo a V e gonna a matita, completato da un paio di mocassini in pelle marrone e da una cintura con dettagli a catena.

Ma è stato soprattutto l’outfit che ha sfoggiato subito dopo la sfilata ad aver catturato la nostra attenzione.

Parliamo della mise che l’attrice ha indossato in occasione del dinner party di Miu Miu, un abbinamento easy e disinvolto che può essere la base da cui partire per creare dei perfetti look casual-chic a 50 anni e oltre.



***Bomber di lana, camicia azzurra e pantaloni sartoriali: il look di Caroline de Maigret alla sfilata di Chanel (da copiare subito)***

L’interprete di grandi successi, come “La Favorita” e soprattutto “The Crown”, la serie tv Netflix sulla Corona inglese, è partita da uno dei capisaldi del guardaroba delle mezze stagioni: il blazer nero.

Ne ha scelto uno dal fit comodo, lungo fino a quasi metà coscia, e lo ha abbinato a due pezzi basic che tutte abbiamo nell’armadio in questo periodo dell’anno: una polo in maglia grigia e dei jeans a gamba ampia.

Il tocco finale? Due accessori statement: un paio di slingback burgundy con triplo cinturino e la borsa Rendez-vous in pelle marrone della Maison.

E se vi abbiamo già fatto venire voglia di copiare il suo look, non temete: ecco tutto quello che vi serve per replicarlo in poche e semplici mosse.

Il perfetto look casual-chic a 50 anni e oltre? Ecco come replicare quello di Olivia Colman

MAX MARA Blazer nero monopetto

Credits: it.maxmara.com

ARKET Polo grigia in lana Merino

Credits: arket.com

7 FOR ALL MANKIND Jeans a vita alta e gamba larga

Credits: 7forallmankind.com

ALDO Slingback a punta con triplo cinturino

Credits: zalando.it

MIU MIU Borsa Rendez-vous in nappa

Credits: miumiu.com

Credits: courtesy of Miu Miu Pr office