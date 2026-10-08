Dolcevita, mon amour: la maglia passe-partout che salva tutti i look autunnali
Ci sono quei capi che arrivano puntuali ogni anno, quasi come una certezza, siete d'accordo? Non hanno bisogno di grandi presentazioni e non seguono necessariamente le mode del momento. Soprattutto, non ci costringono a reinventare il guardaroba ogni stagione; il dolcevita è esattamente uno di questi.
Una di quelle maglie che magari lasciamo piegate nell'armadio per qualche mese e che, appena le temperature iniziano a scendere, tornano improvvisamente a sembrarci indispensabili. Perché il vero talento del turtleneck è proprio questo: riuscire a rendere più interessante un look e, allo stesso tempo, tenerci al caldo quando l'autunno comincia a fare sul serio.
Sapete qual è il suo punto di forza? La capacità quasi diplomatica di andare d'accordo con tutto. Con i jeans, naturalmente, ma anche con pantaloni sartoriali e gonne midi, sotto un blazer o infilato dentro un paio di pantaloni ampi. E quando abbiamo voglia di rispolverare un abito estivo anche fuori stagione, basta aggiungerne uno sottile sotto per trasformarlo immediatamente in un look da autunno.
È anche uno dei grandi protagonisti del layering, perché permette di giocare con le sovrapposizioni senza aggiungere troppo volume. Un dolcevita leggero sotto una camicia oversize, sotto un cardigan o sotto una giacca diventa quasi una seconda pelle, mentre le versioni più morbide e avvolgenti possono tranquillamente diventare il pezzo forte del look.
Ma quale scegliere? Non preoccupatevi, ve lo suggeriamo noi. Quello nero resta un grande classico, il beige illumina i look più neutri, il grigio si presta alla nostra divisa quotidiana mentre le tonalità cioccolato, burgundy e verde oliva aggiungono subito un tocco più autunnale. E per chi non ha paura delle stampe, i modelli a righe possono essere un modo semplice per uscire dal solito schema.
Insomma, se esiste un capo capace di mettere d'accordo tutti, probabilmente è proprio lui. Il dolcevita non promette di risolvere tutti i nostri problemi, certo, ma almeno quello del "cosa mi metto?" può senza dubbio provarci.
Maglie dolcevita: i modelli più belli e cozy da scegliere adesso
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