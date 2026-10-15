Sul red carpet del Festival del Cinema di Roma, Luisa Ranieri ci ha dato uno spunto molto interessante su come indossare la camicia bianca a 50 anni: get the look!

È uno dei pezzi irrinunciabili del guardaroba daily ma, con le giuste accortezze, la camicia bianca può diventare un’ottima partner in crime anche nelle occasioni speciali.

Lo sa bene Luisa Ranieri che qualche giorno fa, sul tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma, ha ridefinito il concetto di eleganza con un look che aveva come protagonista proprio la camicia bianca.

L’attrice, per la prémiere del nuovo film di Paolo Genovese “Il rumore delle cose nuove”, infatti, non ha voluto strafare e al posto del classico abito da da red carpet ha optato per un completo in stile mannish firmato da Stella McCartney, mostrandoci un’idea super chic su come indossare la camicia bianca a 50 anni (e oltre).

***Come indossare la gonna tartan a 40 anni e oltre? Con camicia con volant e décolléte, come Kate Middleton***

Per calcare il tappeto rosso Luisa ne ha indossata una dal taglio classico, lasciata sbottonata e rimboccata sui polsi, che ha abbinato a un paio di pantaloni neri dalla silhouette fluida, esaltati da una fascia da smoking in raso che segnava il punto vita.

A spezzare il rigore del suo completo black&white, un accessorio inaspettato, un paio di décolleté fucsia con la punta rossa di Aquazzura: un tocco di colore capace di regalare al suo look un’allure audace, sofisticata e tutt’altro che convenzionale.

A impreziosire il tutto, invece, un vistoso collier di Bvulgari a forma di serpente, decorato da pietre preziose.

Il risultato? Un look adatto anche alle ricorrenze più importanti, perfetto in vista di cene, party o altri eventi eleganti, e anche molto facile da ricreare. Ecco tutto quello che vi serve per riuscirci in poche e semplici mosse.

Come indossare la camicia bianca a 50 anni: get the look

MAX&CO. Camicia bianca slim fit d'ispirazione maschile

Credits: it.maxandco.com

IMPERIAL Pantaloni a palazzo a vita alta con fascia decorate con le frange

Credits: imperial-fashion.com

ZARA Slingback in pelle scamosciata con il tacco

Credits: zara.com

GIOVANNI RASPINI Collana in argento 925 con cristalli colorati

Credits: giovanniraspini.com

Foto: GettyImage