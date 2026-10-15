The Diplomat torna su Netflix con una quarta stagione ricca di nuovi intrighi politici, alleanze pericolose e un matrimonio sempre più complicato

Intrighi politici, segreti di Stato, matrimoni sull'orlo della crisi e decisioni capaci di cambiare gli equilibri internazionali. Se c'è una serie che negli ultimi anni è riuscita a trasformare la diplomazia in qualcosa di incredibilmente avvincente, quella è The Diplomat.

E per chi aspettava di scoprire cosa sarebbe successo dopo il finale della terza stagione, l'attesa è finalmente finita.

Da oggi, 15 ottobre, è disponibile su Netflix la quarta stagione di The Diplomat, il thriller politico con Keri Russell che, dal suo debutto nel 2023, ha conquistato il pubblico grazie a una combinazione particolarmente riuscita di tensione, ironia e complicatissime relazioni personali.

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Creata da Debora Cahn, già sceneggiatrice di The West Wing e Homeland, la serie segue le vicende di Kate Wyler, un'ambasciatrice americana a Londra che si ritrova continuamente a gestire crisi internazionali, ambizioni politiche e un matrimonio tutt'altro che semplice.

Il risultato è una storia che riesce a essere sofisticata senza diventare pesante, capace di alternare conversazioni diplomatiche, tradimenti e battute taglienti con un ritmo che lascia pochissimo spazio alla noia.

E a giudicare dalle prime recensioni, la quarta stagione di The Diplomat potrebbe essere una delle migliori fino a oggi.

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Di cosa parla The Diplomat 4: la trama della nuova stagione

La nuova stagione riparte dalle conseguenze del sorprendente finale precedente, che aveva lasciato Kate Wyler in una situazione particolarmente delicata.

Al centro della storia c'è ancora una volta il rapporto tra Stati Uniti e Regno Unito, questa volta minacciato da un'operazione segreta che rischia di provocare una crisi internazionale di proporzioni enormi.

La presidente americana Grace Penn (interpretata da Allison Janney) e il vicepresidente Hal Wyler, marito di Kate (interpretato da Rufus Sewell), sono infatti coinvolti in un piano per impossessarsi di una potente arma nucleare russa.

Una decisione che potrebbe trascinare gli Stati Uniti verso un conflitto e compromettere definitivamente i rapporti con Londra.

Kate, che ha trascorso le stagioni precedenti cercando di mantenere un equilibrio tra le due nazioni, si ritrova così a dover affrontare una situazione in cui le persone di cui dovrebbe fidarsi sono proprio quelle che rischiano di mandare tutto all'aria.

A complicare ulteriormente le cose ci sono le tensioni con Hal, il cui rapporto sempre più stretto con la presidente Penn mette in crisi non soltanto la loro collaborazione professionale, ma anche il matrimonio.

Nel frattempo, Kate trova un alleato inaspettato in Todd Penn, marito della presidente, interpretato da Bradley Whitford.

Ed è proprio il rapporto tra queste due coppie, tra gelosie, alleanze e ambizioni personali, a diventare uno degli elementi centrali dei nuovi episodi.

Perché vale la pena guardare The Diplomat su Netflix

Il punto di forza di The Diplomat non è soltanto la capacità di costruire una trama ricca di colpi di scena, ma soprattutto il modo in cui racconta le persone dietro le istituzioni.

Kate Wyler è una protagonista brillante, determinata e spesso insofferente alle formalità, che deve continuamente scegliere tra quello che ritiene giusto e ciò che la politica le impone.

Accanto a lei, Hal è un personaggio altrettanto affascinante quanto imprevedibile: un uomo capace di essere contemporaneamente il suo più grande alleato e la sua principale fonte di problemi.

La loro relazione, fatta di complicità, rivalità e discussioni memorabili, è uno dei motivi per cui la serie funziona così bene anche al di fuori delle vicende politiche.

Perché, in fondo, The Diplomat riesce a fare una cosa tutt'altro che semplice: rendere appassionanti persino le riunioni diplomatiche, trasformando ogni conversazione in un potenziale scontro e ogni alleanza in una possibile minaccia.

E se non avete ancora iniziato a guardarla, questo potrebbe essere il momento giusto per recuperare le prime tre stagioni. Anche perché, una volta entrati nel complicato mondo di Kate Wyler, smettere di guardare è decisamente difficile.