Si accendono i riflettori sull'edizione 2026 della Festa del Cinema di Roma: sul tappeto rosso Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini e tanti altri ospiti. Vi raccontiamo i look che hanno scelto





Il cinema italiano torna sotto i riflettori con la nuova edizione della Festa del Cinema di Roma, manifestazione che dal 13 al 25 ottobre porterà nella Capitale, presso l'Auditorium Parco della Musica, volti noti del grande schermo, della tv e dello spettacolo. La serata di apertura, dedicata alla pellicola Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, è stata anche l'occasione di inaugurare il red carpet, sul quale hanno già sfilato molti volti noti.

Lo hanno, dal punto di vista dei look, in modo variegato. Non cede il passo il nero, grande classico da sera soprattutto ora che la stagione autunnale ha preso il via: scelto da Ema Stokholma, Vittoria Puccini e Ariete (oltre che da tanti nomi maschili come Stefano Accorsi e Diodato), lo abbiamo visto interpretato in modi diversi. Più teatrale, con maniche a sbuffo, sartoriale, con un midi dalla chiusura doppiopetto e più contemporaneo, con un completo dalla giacca cropped.

Da sinistra: Ema Stokholma - Vittoria Puccini - Ariete.

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Il nero incontra il bianco nel look scelto da Luisa Ranieri, che opta per i pantaloni. Su di lei impossibile non notare la scarpa, di un colore rosso brillante. Stessa nuance, ma più profonda, è quella dell'abito indossato da Claudia Pandolfi: rosso sul tappeto rosso (perdonate il gioco di parole) non è mai una missione semplice, ma l'attrice, protagonista della pellicola di apertura, l'ha saputa affrontare nel migliore dei modi.

Da sinistra: Claudia Pandolfi in Federica Tosi - Luisa Ranieri.

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Tra bagliori d'oro e incursioni di pizzo, spicca però lei: Anna Pepe in una inedita versione Marilyn Monroe del 21esimo secolo, con un lungo rosa dalle paillettes liquide abbinato a una stola di pelliccia bianca.

Anna Pepe.

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Di nomi e di look da ammirare ce ne sono stati molti di più. Da nomi legati alla politica, come Elly Schlein e Maria Elena Boschi, passando per Manuel Agnelli e Tommaso Paradiso, scoprite chi erano gli ospiti di questa prima serata romana e chi ha firmato i loro look.

Festa del Cinema di Roma 2026: i look della prima serata Vittoria Puccini

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Emanuela Fanelli in GIORGIO ARMANI.

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Claudia Pandolfi in FEDERICA TOSI.

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Anna Pepe

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Luisa Ranieri

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Simona Quadarella

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Ema Stokholma

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Maria Elena Boschi

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Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso in GIORGIO ARMANI.

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Stefano Accorsi

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Denny Mendez in GABRIELE FIORUCCI BUCCIARELLI.

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Manuel Agnelli

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Ariete

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Giuliano Sangiorgi

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Francesca Barra e Claudio Santamaria, per lui un abito GIORGIO ARMANI.

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Lorena Dini e Diodato

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Paola Belloni ed Elly Schlein

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Caterina Milicchio

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