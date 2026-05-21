Ecco cosa vi aspetta nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app.

Prendersi cura di chi si ama: è questa la radice della bellezza secondo Francesca Chillemi, protagonista della copertina del nuovo numero di Grazia, disponibile in edicola e su app da oggi.

L’attrice racconta la sua idea di vita piena e felice. Francesca si confida parlando delle merende della nonna, della nascita delle figlie e di come il rapporto con il suo corpo sia cambiato quando è diventata madre.

Tra le protagoniste del numero troviamo Isabelle Huppert, protagonista al Festival di Cannes. Con lei parliamo di moda, di figli e della sfida dell’età.

Grazia ha incontrato poi Stanley Tucci, che con la sua nuova serie Tucci in Italy celebra il cibo e lo stile di vita italiano che ama di più.

Il numero ospita un’inchiesta sull’amore e l’idea di relazione nel 2026: dai ragazzi che si conoscono sui social al ritorno dei ruoli iper-tradizionali nel matrimonio, fino alle fantasie dei maschi, persi nei mondi virtuali.

Le pagine della moda sono dedicate a uno stile di carattere: volumi morbidi, drappeggi, stoffe fantasia. Ma troverete anche un servizio dedicato allo stile mare più chic e uno ai look costruiti intorno agli occhiali da sole.

Le pagine della bellezza ospitano lo speciale dedicato al tema della longevità: rituali cosmetici, spa e alleati segreti per irradiare luce a ogni età.