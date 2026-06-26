Dalle sfilate Spring Summer 2027 alle première internazionali, vi sveliamo i look delle celeb che abbiamo amato di più negli ultimi sette giorni

Settimana dopo settimana, le best dressed continuano con la loro capacità di trasformare ogni apparizione pubblica in una dichiarazione di moda precisa e riconoscibile. Da New York a Roma fino a Londra, Reese Witherspoon, Zendaya e Alexa Chung hanno conquistato l'attenzione grazie a look che raccontano personalità e riferimenti culturali, confermando come il red carpet continui a essere un terreno privilegiato per l'espressione stilistica.

Reese Witherspoon in Monse

Reese Witherspoon ha scelto di sorprendere alla première newyorkese di Elle firmata Prime Video, abbandonando per una sera le silhouette rigorose e le palette più sobrie che spesso caratterizzano il suo guardaroba. L'attrice infatti ha puntato su un abito custom made di Monse in pizzo rosa, una scelta che richiama la femminilità iconica del personaggio di Elle Woods senza risultare nostalgica. A completare il look accessori Jean Schlumberger by Tiffany & Co.

Zendaya scegli Giorgio Armani

A Roma invece, Zendaya ha dato ancora una volta prova della sua straordinaria capacità di trasformare la moda in racconto. Per la première di Spider-Man: Brand New Day, l'attrice ha indossato un prezioso abito d'archivio Giorgio Armani Primavera/Estate 1990, impreziosito da un ricamo che riproduceva un sofisticato motivo a ragnatela.

Una scelta concettuale e raffinata, capace di richiamare l'universo del film senza ricorrere ai codici cromatici più immediati. A valorizzare ulteriormente l'insieme, l'acconciatura effetto finger waves dal fascino rétro, gli orecchini Snake di Elsa Peretti per Tiffany & Co. e le pumps scintillanti firmate Christian Louboutin, che ci hanno regalato un'immagine dal richiamo Old Hollywood.

Alexa Chung anticonvenzionale in Dilara Findikoglu

Tra gli ospiti più fotografati del Serpentine Summer Party 2026 di Londra, Alexa Chung ha invece incarnato alla perfezione quell'estetica elegante e anticonvenzionale che da sempre la contraddistingue.

Per l'evento ha scelto una creazione della collezione Primavera/Estate 2026 di Dilara Findikoglu, designer nota per il suo approccio visionario che intreccia suggestioni vittoriane, dettagli gotici e spirito contemporaneo. Protagonista del look era una giacca-corsetto dall'attitudine grunge couture, capace di fondere struttura sartoriale e ribellione estetica.

Alexa Chung, Zendaya e Reese Whiterspoon sono solo alcune delle Best Dressed della settimana! Scopriamo insieme tutti i look più belli!

Best Dressed of the Week!

Alexa Chung in DILARA FINDIKOGLU

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Zendaya in GIORGIO ARMANI PRIMAVERA/ESTATE 1990

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Reese Whiterspoon in MONSE

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Lucy Boynton in GIORGIO ARMANI

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Rosie Huntington-Whiteley in TOM FORD by Haider Ackermann

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Rachel Brosnahan in ELISABETTA FRANCHI

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Olivia Dean in DIANE VON FURSTENBERG

Luisa Ranieri in MICHAEL KORS

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Pixie Geldof i n CHLOE

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Zendaya in LOUIS VUITTON

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Matilda De Angelis in GIORGIO ARMANI

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Isla Fisher in REBECCA VALLANCE

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Fotini Peluso in SPORTMAX SPRING SUMMER 2026

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Benedetta Porcaroli in un abito midi a manica corta e gioielli POMELLATO

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Claudia Pandolfi in FEDERICA TOSI

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