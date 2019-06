La giovane webstar Elisa Maino ci mostra come indossare una delle tendenze più cool di stagione: l'abito a righe multicolor

A soli 16 anni è già una vera star di Internet con milioni di followers e un gusto ben definito in fatto di look.

Stiamo parlando di Elisa Maino, una delle teen influencer più famose in Italia, arrivata al successo grazie ai suoi video musicali seguitissimi sui canali Youtube e TikTok Musical.ly.





Elisa ha partecipato per il secondo anno di fila ai Kids Choice Awards a Los Angeles sfoggiando una mise super cool che ci ha conquistato.

Protagonista dell'outfit l'abito a righe multicolor della collezione TOMMYXZENDAYA firmata Tommy Hilfiger.





Per renderlo ancora più speciale basta aggiungere al look, proprio come fa lei, la bralette di pizzo en pendant che spunta dalla scollatura, altro grande trend del 2019. Così come i sandali con listini sottili, giocati su una nuance neutra e passe-partout.

Noi aggiungeremmo una tracolla in pelle bianca per un tocco sofisticato e qualche bijoux.

Pronte a rubarle l'idea in poche mosse? Ecco i pezzi giusti da avere!

Abito lungo TOMMY HILFIGER

Credits: it.tommy.com





Bralette di pizzo INTIMISSIMI

Credits: it.intimissimi.com





Sandali con listini ZARA

Credits: zara.com





Tracolla in pelle bianca DIOR

Credits: dior.com





Bracciale 10 Grammi d'Amore PLV MILANO

Credits: plvmilanoshop.com